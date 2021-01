A la recherche de la cigale d'or : où se cache-t-elle ce samedi 9 janvier ?

Règle du jeu : tous les samedis et dimanches de 11h à 12h, partez "A la recherche de la cigale d'or". Une première cigale est cachée dans une commune de la région, puis une seconde dans un lieu précis de la commune en question. Les auditeurs appellent le 04 42 38 08 08 et font leurs propositions en direct jusqu'à retrouver nos cigales d'or !

Votre gâteau des rois ou galette des rois, offert.e par France Bleu Provence en partenariat avec le Groupement des Maîtres artisans Boulangers des Bouches-du-Rhône, à retirer chez votre artisan boulanger. Ainsi que votre panier en osier France Bleu Provence.

Identifiez cette commune des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence ou des Hautes-Alpes :

L’eau et le feu, le noir et le blanc, le bois et le marbre, la ronde et la belle, les diables et les lions, le pain et les moutons.