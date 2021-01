A la recherche du santon d'argent : où se cache-t-il ce dimanche 3 janvier ?

Principe du jeu

Tous les jours, du lundi au dimanche durant les vacances scolaires, identifiez une commune des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence ou des Hautes-Alpes à l'aide des nombreux indices donnés et faites vos propositions en direct au 04 42 38 08 08. Une fois la commune trouvée, une seconde énigme vous permettra d'identifier un lieu de ladite commune.

A gagner ce dimanche 3 janvier

France Bleu Provence vous offre en partenariat avec Estérel Côte d'Azur :

Une partie d'escape game pour 2 joueurs à Prizoners Fréjus, sur la commune de Puget-sur-Argens.

Prizoners Fréjus, l’agence de voyages spatio-temporels spécialisée dans les failles quantiques, a pour mission de résoudre des mystères à travers le Temps. Afin de mener son projet, Prizoners envoie dans des failles temporelles des équipes de voyageurs rodés qui en 60 minutes seulement, devront résoudre des énigmes qui changeront le cours de l’Histoire.

A gagner également, en partenariat avec Michelin :

Le Guide Vert Collection Patrimoines "Eglises et Abbayes Remarquables"

Un très beau livre illustré avec, région par région, les plus beaux édifices religieux de France. En Provence, les cathédrales d'Aix, d'Arles et Fréjus, l'Abbaye Saint-Victor et Notre-Dame de la Garde à Marseille, la Basilique de Saint-Maximin et les Abbayes du Thoronet et de Silvacane ont eu les faveurs de la Collection Patrimoines.

L'énigme "commune" du dimanche 3 janvier

Identifiez cette commune des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence ou des Hautes-Alpes :

Rendez-vous ce dimanche à 11h sur France Bleu Provence pour découvrir l'énigme

