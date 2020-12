A la recherche du santon d'argent : où se cache-t-il se lundi 21 décembre ?

Principe du jeu

Tous les jours, du lundi au dimanche durant les vacances scolaires, identifiez une commune des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence ou des Hautes-Alpes à l'aide des nombreux indices donnés et faites vos propositions en direct au 04 42 38 08 08. Une fois la commune trouvée, une seconde énigme vous permettra d'identifier un lieu de ladite commune.

A gagner ce lundi 21 décembre

France Bleu Provence vous offre en partenariat avec Estérel Côte d'Azur :

Deux invitations pour une excursion et dégustation de produits régionaux dans les calanques de l'Esterel, à Saint-Raphaël !

Baignade, paddle, apéro, musique et pilotage endiablé pour une sortie en mer de folie d'une durée de 2h45, au départ du Port de Santa Lucia. Dès la sortie du port, direction l'Estérel et ses roches rouges d'origine volcanique. Visite commentée sur la faune, la flore, la géologie, avec même l'accès aux grottes et aux criques inaccessibles aux autres bateaux. Pause baignade avec boissons. Sensation de glisse et musique au retour vers Saint-Raphaël ! Une prestation Sea U Sun.

A gagner aussi : un coffret Pur Savon de Marseille de la Savonnerie Fer à Cheval.

Le coffret Pur savon du Fer à Cheval - Fer à Cheval

L'énigme "commune" du lundi 21 décembre

Identifiez cette commune des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence ou des Hautes-Alpes :