A la recherche du santon d'argent : où se cache-t-il se lundi 28 décembre ?

Principe du jeu

Tous les jours, du lundi au dimanche durant les vacances scolaires, identifiez une commune des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence ou des Hautes-Alpes à l'aide des nombreux indices donnés et faites vos propositions en direct au 04 42 38 08 08. Une fois la commune trouvée, une seconde énigme vous permettra d'identifier un lieu de ladite commune.

A gagner ce lundi 28 décembre

France Bleu Provence vous offre en partenariat avec Estérel Côte d'Azur :

Une session de surf électrique à Port-Fréjus, d'une valeur de 100 euros.

Nouveau et insolite sur la Côte d'Azur, découvrez le surf électrique avec Electrosurf. Accessible à tous, il se rapproche du paddle. Stable et facile à maîtriser, cette planche de surf électrique peut atteindre 35 km/h et allie parfaitement vitesse et sensations.

Et en partenariat avec Michelin :

Le Guide Vert Collection Patrimoines "Villages Remarquables"

Un très beau livre illustré avec, région par région, la sélection Michel de plus beaux villages de France. En Provence, Les Baux-de-Provence, Bargème, Bormes-les-Mimosas, Cotignac, Grimaud, Le Castellet, Mons, Ramatuelle, Tourtour, Annot, Castellane, Colmars, Entrevaux, Lurs, Moustiers-Sainte-Marie, Riez, Saint-Martin-de-Brômes, Seyne, et Simiane-la-Rotonde ont eu les faveurs de la Collection Patrimoines.

L'énigme "Quartier de Marseille" du lundi 28 décembre

Identifiez l'un des 111 quartiers officiels de Marseille (cette carte peut vous aider) :

Rendez-vous à 11h pour le texte de l'énigme

⬇️

L'énigme "lieu" du lundi 28 décembre

A présent, identifiez un lieu précis du quartier grâce à cette seconde énigme :

Rendez-vous vers 11h40 pour le texte de l'énigme

⬇️