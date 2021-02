A la rencontre des Greeters du Pays Beaunois

Au quotidien, on vous propose une balade en Côte d'Or sur France Bleu Bourgogne ! Ce mercredi, on part à la rencontre des "Greeters" du Pays Beaunois ! Pour vous des idées de balades insolites, sincères, conviviales et authentiques par des passionnés !