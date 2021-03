A laicità... di Ghjacumu Fusina

Sta parulla chì esiste in francese da a fine di u seculu 19 porta u significatu puliticu è suciale d’una spicchera, trà a sucietà civile è quella religiosa.

Volesi dì in principiu, chì u Statu ùn deve tene nisun putere religiosu è e Chjese, da l’altra parte, nisun putere puliticu. Pare un’affare intesu in Francia chì ci simu avvezzi pianu pianu, ma ùn fubbe cusì facile à mette a pratica in ballu è ci volsenu e lotte longhe è accanite trà i dui puteri tradiziunali nant’à e nostre sucietà.

Un si ghjunse daveru à una spezia d’accordu in u cunflittu chè quandì a stituzione di a Scola s’urganizò, ella dinù, pianu pianu, ma si pò dì à calci è à pugni, cù l’ideale di libertà di pensamentu è di spressione da oggettivu maestru. Sapendu quantunque cum’ella hè sempre stata difficiule di piglià in contu attempu, ancu cun l’aiutu di e sfinizioni ghjuridiche, u cuntegnu laicu, e cunvinzioni intime, a quistione di a fede, o l’aspetti psicosuciologichi di a situazione di tuttognunu.

D’altronde, à chì s’hè affaccatu in certi paesi strangeri, ancu vicini, s’hè di sicuru avvistu ch’ùn hè cusì currente issa spicchera trà u civile è u religiosu in a vita publica è suciale. Ma cù a multiplichera di e religioni è altre credenze, chì si purrianu affruntà, porta di più in più a laicità di Statu à pruvà d’esse una spezia di mezanu trà di puteri seculari è à circà di prutege cusì una certa pace suciale.

Tandu u casu francese ùn pare più cusì originale, è si trova ancu ogni tantu davanti à muri novi d’incapiscitura, in casa cum’è fora, masimu quandu certi d’issi puteri vurrianu piuttostu imponeli, invece di ragiunà, un modu di campà inseme, e so manere è i so usi, ancu cun fatti più viulenti pè fassi avanti.

Ghjacumu Fusina