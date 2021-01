A lascita scema... di Ghjacumu Fusina

In America di i Stati detti Uniti si tene sti pochi di ghjorni una cerimonia strana di trasferimentu di putere trà dui presidenti : strana, postu ch’ella hè a prima volta chì un fattu naturale di demucrazia nurmale ùn si svoglie micca cum’è di solitu.

Un vale à rivene nant’à a quistione di u votu cuntestatu fin’à l’ultimu da quellu ch’avia persu, o nant’à a manifestazione salvatica ch’elli fecenu i so partitanti dopu avè investitu cun viulenza u locu capitale di u putere puliticu elettu…

Avale ci vulerà à fà i conti di tuttu issu rimusciu incesu apposta è ùn sò tantu bellaghji, ùn fussi chè nant’à u fattu di a pandemia, postu ch’ella hè oghje l’America u paese più culpitu di tutti, per avè nigatu u periculu veru cù bugie sprupusitate, disprezzu di i dati scentifichi è discorsi scimatichi da a mane à a sera, ma pretendendu di prutege à tutti costi l’ecunumia mericana sola.

Un si pò sapè cum’elli s’accunceranu dopu tutti issi disturbi tremendi, quand’ella serà venuta l’ora di misurà i risultati veri, ma a lascita di u presidente ripublicanu pare difatti di quelle più vicine da un disguastu generale chè da a gloria pulitica pè u paese interu. Hè dinù dirotta periculosa di a demucrazia, micca solu in America, ma ancu in centu altri paesi cuntaminati da l’influenza pazzesca di u dettu gendarme di u mondu.

Ancu di grazia chì a rilleva pare disposta à fà pè u megliu, cusì si pò pensà, ma l’affari ùn seranu facili mancu per ella, da tantu ch’ellu ci hà da fà pè rimetteli in via bona.

Ghjacumu Fusina