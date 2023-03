A Lescar, une chapelle pour la mémoire et pour l'Histoire

La Chapelle Mémorial de l'Aviation et son extension qui doit accueillir de nouvelles archives.

Cette chapelle, tout le monde passe devant en allant à l'aéroport Pau-Pyrénées mais peu nombreux sont ceux qui ont un jour pris le temps de s'y arrêter. Construite en 1927, laissée à l'abandon à la fermeture de la base aérienne 119, elle a été totalement rénovée à la fin des années 90 par l'Amicale qui s'occupe aujourd'hui de faire vivre cet édifice.

ⓘ Publicité

A l'intérieur, des maquettes, des hélices, des tableaux mais surtout, la raison d'être de cette chapelle, des plaques en marbre avec les noms des très nombreux élèves pilotes morts à l'entrainement sur la plaine du Pont-Long avant la Première Guerre mondiale. "Ce sont 130 jeunes aviateurs qui sont morts entre 1912 et 1918",explique Jean-Louis Grégoire, qui est à l'origine de la reconstruction de la chapelle. "Ils venaient pour apprendre la voltige (le combat aérien) sauf que à l'époque, il n'y avait pas de doubles commandes sur les appareils et quand on leur demandait de faire une vrille, elle était souvent fatale pour eux."

Les noms des aviateurs morts à l'entrainement lors d'accidents sur la plaine du Pont-Long © Radio France - Yannick DAMONT

"On est ici au commencement de l'aéronautique."

A cette mémoire, l'Amicale de la Chapelle Mémorial de l'Aviation et du camps Guynemer voudrait ajouter un témoignage historique. Elle souhaite rapatrier dans la Chapelle des archives qui dorment dans deux bureaux à l'aéroport. "Ce sont 120 ans d'histoire au total" explique Didier Filipöwiak, vice-président de l'Amicale, de la première école d'aviation au monde des frères Wright à nos jours. "Il y a des archives militaires et des archives allemandes également quand les allemands entreposaient leurs avions ici lors de la Seconde Guerre mondiale", ajoute Noël Potier le Président de l'Amicale qui souhaite que ces archives soient aujourd'hui consultables par tous. "Il y a 15 jours encore, un hollandais est venu ici pour chercher des informations sur la première femme pilote hollandaise qui aurait été formée en 1909 à l'école Blériot." Pour finir d'aménager l'extension destinée à accueillir ces archives, l'Amicale lance un appel aux dons . Il lui manque encore 15,000 euros.