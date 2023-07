A Lille, la Citadelle profite de l'été pour se refaire une beauté

Le geste doit être précis pour la dizaine de bénévoles affairée à tailler des pierres. "La tolérance, c'est plus ou moins un millimètre", explique Thomas Moussu. "Il faut de la patience, de la rigueur et de la méthodologie", selon l'encadrant de l'association CHAM (Chantiers Histoire et Architecture Médiévales) qui dirige les stagiaires.

En plein coeur de Lille, c'est le calme absolu dans cette Citadelle construite par Vauban au XVIIè Siècle, où est installé aujourd'hui le Corps de réaction rapide France. "C'est un lieu exceptionnel et l'Armée en prend soin", souligne le général de corps d'armée Emmanuel Gaulin. "Mais nous avons aussi besoin du travail de ces bénévoles sur ce site hors norme qui a 355 ans. Il suffit de voir la taille des bâtiments." Il a fallu, en effet, pour la construction de la "Reine des Citadelles", utiliser 60 millions de briques et plus de trois millions de parpaings en pierre blanche.

ⓘ Publicité

Depuis une trentaine d'années, des bénévoles viennent chaque été apporter un peu de leur temps pour restaurer les lieux. Ils se concentrent notamment sur le bastion d'Anjou, le lieu le plus haut de la Citadelle, qui domine la ville. On pouvait y installer au dessus des canons et en dessous des fours à pain pour nourrir les soldats. Ces fours ont d'ailleurs été remis en marche en avril dernier.

Grâce aux bénévoles, les fours à pain fonctionnent à nouveau. © Radio France - Sophie Morlans

440 pains ont été cuits, pour chaque membre de l'Etat-Major. Les militaires ont même retrouvé la composition des pains comme au XVIIè Siècle et ont pu reproduire ce qu'on appelait à l'époque le "pain de munition", que les soldats emmenaient en manoeuvre ou au combat.

"On rencontre le passé à travers la pierre, à travers notre travail."

Anne-Emmanuelle fait partie des stagiaires et c'est, justement, ce voyage dans le temps qui a attiré cette quadragénaire, orthophoniste à la ville. "Quand je taille ma pierre, je me dis que je reproduis des mouvements faits des siècles en arrière. Je me demande à quoi pensaient ces personnes en faisant ces gestes. On rencontre le passé à travers la pierre, à travers ce qu'on fait. Ca marque."

Sur le chantier, plusieurs nationalités se côtoient, Ils sont français, espagnols, belges ou turcs... Certains se destinent au métier d'historien de l'art. D'autres, comme Sylvain, ont envie d'utiliser leurs mains le temps d'un été. "Là, on n'est pas du tout assis pendant huit heures devant un ordinateur et ça, c'est très agréable." reconnaît cet infographiste. "Et puis on touche vraiment la matière et on voit le résultat physique de ce qu'on fait. C'est assez unique."

Outre les compétences techniques, les bénévoles apprécient aussi d'acquérir des connaissances historiques, "Pourquoi on utilisait tel ou tel matériau, comment on maniait les briques... Je ne m'attendais pas à une telle qualité d'enseignement" se réjouit Sylvain.

Ces connaissances des techniques anciennes sont dispensées par Etienne Poncelet, architecte en chef aux Monuments Historiques et responsable du stage, qui espère voir naître, cette année encore, des vocations. Certains anciens stagiaires sont devenus conservateurs ou architectes pour les bâtiments de France.

loading