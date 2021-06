A lingua corsa... di Ghjacumu Fusina

Senza fanne un cuncistoriu, vulia rivene torne una cria nant’à a quistione di a lingua chì porta rimusciu in ogni locu è micca solu in casa nostra.

E lingue dette « regiunali » di Francia sò propiu e prime lingue chì funu parlate in ogni cantu di u paese gallicu ancu prima ch’ellu ci si impunissi u latinu dopu a cunquista. In ogni locu ci fubbe dunque una spezia di cuabitazione cù e so lotte interne, cù e so piccule vittorie è e so tante disfatte : cusì viaghjanu d’altronde, da più à menu, l’affari di e lingue, in qualsiasi u locu.

Allora, a sò dinù eiu chì tuttognunu ùn hè à listessu livellu di cuscenza nant’à a piazza ch’ellu ci vole à lascià à isse lingue vechje, à spessu belle scurdate : secondu l’età, a sperienza persunale, u vissutu cutidianu, esistenu tutti i gradi di brama, di vuluntà, di resistenza, è ancu d’opposizione accanita, à a vita di e lingue anziane di i nostri paesi, in Corsica cum’è in altrò.

Ma ciò chì hè successu ultimamente (votu magiuritariu à l’assemblea, ripigliu da u cunsigliu custituziunale è discorsi strani, prima è dopu à i fatti…) ci porta à rivene nantu è à sottulineà per quelli ch’ùn l’averianu capita ch’ellu si tratta quì oghje di segni impurtanti da piglià in contu à l’altu livellu : a) quellu articulu 2 di a custituzione deve esse oramai mudificatu per mettesi in armunia cù a realità di u paese ; b) simu in tempi d’elezzioni è quelli chì vuteranu ùn si scurderanu micca sempre di tuttu ; c) sapendu chì i discorsi sò belli è boni ma ùn valenu chè s’elli sò puntellati da i fatti cuncreti !

Ghjacumu Fusina