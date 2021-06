A marina dumane ?... di Ghjacumu Fusina

Tuttu pè sminuisce u carboniu spandicatu in l’aria, misura d’eculugia più chè necessaria à i ghjorni d’oghje.

L’oggettivu pare interessante ma di chì manera in pratica ? Ebbeh, ùn si crederebbi micca : quella di a vela cum’è in i tempi passatoni ! Anu cuncipitu vele di 150 à 500 metri quatrati è fattu e prove pusitive in mare nant’à battelli ancu grandi è l’anu da mette dinù pè e traversate transatlantiche ver di a Merica. Parenu fole : eppuru assicuranu chì battelli di 300 metri di longu è più di 200 000 tunellate ponu aduprà in modu fattivu isse vele in aiutu di i so mutori !

Marinari ùn simu micca tutti, ma pare una rivuluzione quella di u ritornu in i nostri porti di a marina à vela. Ci hè sempre statu, in a nostra memoria storica, issu passa è veni cuntinuu in Mareterraniu, trà isule è cuntinenti, ancu s’elli temianu assai i nostri antenati i colpi di ventu forte è e timpeste tremende…

Allora dumane, forse chè no videremu torna sventulà isse vele puetiche à l’orizonte isulanu è s’ella hè una suluzione d’ecunumia eculogica, tantu megliu per tutti è pè u nostru clima universale chì ne hà tantu bisognu. Hè vera dinù chì quand’omu si bagna di veranu in mare di Siberia cù 30 gradi di temperatura ci hè da frasturnassi daveru, è quessa ùn hè micca una vuciata risachjola di primu aprile !

Ghjacumu Fusina