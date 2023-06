A Marseille polémique autour du "Chateau de ma mère" de Marcel Pagnol

C'est une histoire pagnolesque dont se serait bien passé le petit fils de Marcel Pagnol, Nicolas Pagnol. La mairie de Marseille va confier la gestion du Château de la Buzine, alias le" Château de ma mère" dans le 11eme arrondissement de Marseille, au Centre de la Culture Ouvrière. La décision sera soumise au vote du conseil municipal le 30 juin.

Un "choix financier" indique la mairie de Marseille qui parle d'une différence, sur l'appel d'offre, de 700.000 euros, par rapport à l'association "Château de la Buzine" gérée par le petit-fils de Marcel Pagnol. Celui-ci qui dément ce montant et parle d'un différentiel de 20.000 euros.

Il n'en fallait pas plus pour que cette affaire ne déclenche une avalanche de réactions politiques. " On attaque notre culture provençale ! " dénonce un communiqué de presse de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui rapporte les propos d'Isabelle Campagnola-Savon et de Michel Bissière, deux conseillers régionaux.

Je suis triste, je ne comprends pas, je rendais hommage à ce lieu (Nicolas Pagnol)

De son côté Nicolas Pagnol se dit profondément triste : "Mon grand père a racheté ce château et voulait le faire vivre en créant la cité du cinéma. Il n'y est pas parvenu. J'étais en train de réussir là où il avait échoué et je rendais hommage à ce lieu. Je ne comprend pas cette décision, d'autant que l'année prochaine nous allons commémorer le cinquantième anniversaire du décès de mon grand père, j'aurais aimé être à la manoeuvre."

Nicolas Pagnol, soutenu par la mairie des 11e et 12eme arrondissements et par une partie de la droite marseillaise a, lancé en ligne une pétition qui a déjà recueillis des milliers de signatures. Il est également soutenu par l'acteur Philippe Caubert qui incarne Joseph Pagnol dans "La gloire de mon père" et "Le château de ma mère".

"C'est un crime contre l'art" (Philippe Caubère, acteur)

"C'est un crime contre l'art, c'est un crime contre la pensée. Ce n'est pas aux artistes ou aux représentants des artistes à faire allégeance aux politiques, ça c'est en union soviétique que ça se passait. C'est l'inverse. C'est aux politiques à faire allégeance aux artistes, à les soutenir, et non pas à les éliminer pour des raisons politiciennes ou financières."

"Une procédure légale" selon la mairie

Dans un communiqué de presse, Jean-Marc Coppola, adjoint à la culture à la mairie de Marseille assure : “comme je l’ai rappelé à Nicolas Pagnol, la Ville de Marseille est pleinement attachée au patrimoine de Marcel Pagnol. Je l’ai d’ailleurs invité à prendre toute sa place dans les futurs événements et propositions au public du Château de la Buzine. Je démens clairement toute volonté de notre part de changer l’objet du Château de la Buzine, héritage de Marcel Pagnol”.

"La Ville de Marseille tient à rétablir les faits suivants : dans le cadre du renouvellement de la délégation de service public du Château de la Buzine, la Ville de Marseille a mis en œuvre la procédure légale de mise en concurrence, définie par le Code général des collectivités territoriales et le Code de la commande publique".

Et de poursuivre : "Dans le cadre de ce renouvellement de délégation de service public, la Ville de Marseille a assuré à la famille Pagnol que le patrimoine de Marcel Pagnol serait préservé et que toute la place serait donnée à son œuvre dans ce lieu".