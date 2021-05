A missioni... di Don-Mathieu Santini

Hà da participà à più di 200 spirienzi scentifichi, trà i quali 40 aurupei è 12 francesi, un pocu com’è i 12 travadda d’Erculi. I so cumpitenzi d’inginieri, di pilotu è di scentificu l’ani da pirmetta di metta in opara cun quidd’altri, spirienzi propiu intarissanti pà u sviluppu di a cunquista di u spaziu, com’è quidda chjamata Dreams, nant’à u studiu di u sonnu di l’astrunoti, o quidda Cerebral ageing chì parmittarà di capiscia com’idd’invechja u ciarbeddu. S’aspetta à veru i risultati di sti ricerchi chì in Tarra, pirdimu à pena u filu.

Par avali, ùn ci hè mancu un media chì l’hà postu quistioni nant’à a so missioni scentifica stessa.

I so primi imprissioni ? L’omu s’hè campu duranti u viaghju in ciò chì li paria una vittura spurtiva cù i so screni plati. Quand’idd’hè ghjuntu nant’à l’ISS, hà ritrovu i so amichi ch’iddu avia lacatu ùn hè tantu ed hè statu propiu cuntenti di pudè torna ghjucà incun iddi. Mentri ch’iddu facia a so prima cunfarenza stampa, si sintiani i risi è i discursati di quidd’altri chì fistighjaiani l’anniversariu di l’Americanu Victor Glover.

È dapo ch’idd’hè nant’à l’ISS, emu amparatu monda nant’à a missioni di Thomas Pesquet. Sapemu ch’iddu manda unipochi di tweets ugni ghjornu, ch’iddu faci i fottò di a Tarra com’è un turistu furtunatu, ch’iddu fighjola unipochi di filmi cù l’amichi… D’altrondi, hà mandatu un ritrattu induva iddi manghjani tutti insembu da spavintà u ministru di a saluta. Sò tutti strinti com’è anchjuvi, è chjappani à bolu robba chì si prumena in u spaziu. À veda li, pari una banda di studienti di surtita.

In più bella, Thomas Pesquet faci a prumuzioni di u nuvellu dischettu di Coldplay. A missa in scena hè bella. Batalighjani insembu, parlani di stratirrestri è passa a canzona « Higher Power » in isclusività intersiderali. L’aghju mandatu un missaghju par sapè s’iddu pudia passà una canzona di u nuvellu dischettu d’Arapà, ma ùn hà micca rispostu.

Ùn si sà s’è i spirienzi scentifichi sarani fruttivi, ma un’affari hè sicuru : s’iddu circaia un locu par pudè viaghjà senza mascara, senza tena i so distanzi fisichi par manghjà è bia cù l’amichi, o fà pubblicità à l’ochju di i finanzi pubblichi par fà si dui solda in più (l’astrunotu ùn tocca chè 50 000 € pà i sei mesa di missioni), stu locu l’hà trovu. È si pò ancu dì chì a so missioni hè un successu.

Don-Mathieu Santini