A Scola Naziunale d’Amministrazione... di Ghjacumu Fusina

Stu pocu a quistione di u so ricutamentu, ma dinù quella di e so manere di fà è di tenesi da futuri amministratori, i pochi posti à ch’ùn vene da una certa burghesia parigina, o quella di a classifica finale detta « a botta » da duv’elli esceranu i più alti funziunarii di u Statu… tutte sò state evucate in a stampa è certe pruposte pare ch’elle si faccianu avanti in modu cuncretu.

Ma via, ùn emu micca da fà quì a storia di l’alta scola di poi a so creazione in u 1945 cù i so mumenti ardenti è ancu quelli menu gluriosi, ma hè sicura chì certe solite manere stabbilite à pocu à pocu da a detta « enarchia » scumodanu di più in più. Masimu quand’ellu si ne ghjungne à verificà nant’à i fatti uni pochi di quelli chì si dicenu o pretendenu d’esse i cummissi di u Statu, volesi dì à u serviziu di i populi ch’elli sò chjamati à cunsiglià è à reghje.

Ch’ella fussi à livellu di u cumandu statale o à quellu più vicinu da u terrenu, ci rendimu contu, à misura ch’omu i cunnosce una cria di più, di ciò ch’elli valenu l’omi scelti da l’amministrazione, in primu locu i prefetti. Hè capita ch’elli ci sò custì dinù di i boni è di l’altri pocu interessanti : l’epiche recenti ci ne anu datu esempii strani chì a ghjustizia ella dinù hà pussutu mandà in tribunale !

In Corsica, forse chè no simu più attenti à certe manere, à certe sbaccate, à certi discorsi, à certi fatti stalvati…è quandì u pretesu esempiu di gestione rispettosa lascia induvinà invece pocu garbu è ancu poca umanità, l’affari ùn cunvenenu micca è diventa tandu più chè naturale di falla sapè.

Ghjacumu Fusina