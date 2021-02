A spiscinera... di Ghjacumu Fusina

In ecunumia ùn ci capiscu un cavulu, nè in teuria nè mancu tantu in pratica...

Ma aghju quantunque intesu cum’è tanti altri chì in u dettu capitalisimu à u ghjaloppu sfrenatu si pudia sperà forse qualchì risultatu, per tutti quelli ch’aspettanu à bocca aperta i resti in più di u mercatu mundiale creatore di ricchezze mense.

Chjamanu u fenomenu spiscinera (in francese « ruissellement ») mettimu cum’è l’acqua chì corre è si lampa in spiscine tamante chì basta à appuppassi pè cacciassi a sete in tempi di sicchia. Scusate a fiura à pocu pressu, ma l’idea hè propiu quella : lascemu fà u capitalisimu ch’hè una bella invenzione pruduttiva per tutti.

Ma i risultati ch’elli indettanu i ghjurnali pare ch’elli si possanu riduce à una piccula categuria di ricconi sempre più ricchi è una categuria tamanta di poveri sempre più poveri è sempre più numerosi. Parlu in u mondu sanu, ma fighjendu paese à paese ùn cambianu tantu l’affari.

U papa mancu ellu ùn hè ecunumistu di furmazione, ma in a so ultima enciclica intitulata « Fratelli tutti » dice chì l’individualisimu umanu in crescita sprupusitata ùn ci dà nè più libertà, nè più ugualità, nè più fratellanza…è chì a pretesa spiscinera non solu ùn cambia nunda, ma teme ellu ch’ella ùn fussi a surgente di nove forme di viulenza suciale.

Ghjacumu Fusina