A vita hè un’affaccata di balconu... di Don-Mathieu Santini

Ghjovanu o vechju, riccu o povaru, sirenu o turmintatu, ci voli à francà. È più s’invechja è più u tempu pari d’accilarà. Fughjini i mesa, i staghjoni, è a ghjuventù si perdi à cavaddu à sti venti di l’anni.

È po hà accilaratu u tempu di a noscia sucità cussì prissata. Ch’emu fattu à u tempu ? A vitezza hè duvintatu una prova tecnica capaci di fà ci varcà un cuntinenti in un paghju d’ori ; a numerizazioni di l’icunumia ci hà fattu entra in unu statu d’urgenza pirmanenti è oghji l’insicurezza sanitaria ci metti in un’ubbligazioni d’immubilità cù u scopu sempri di più prignenti di essa di più pruduttivu, di empia i so cartulari amministrativi in furia, puri quandu i cundizioni par vadagnà a so vita si sò svapuriti.

A vita hè un’affaccata di balconu diciaria forsa Bill Gates prisintendu a so ultima virsioni di Windows, u so sistemu di spluttazioni à u nomu cussì bè truvatu. Pinseti à u sensu ripienu di Windows, u sistema di spluttazioni à u nomu di balconu.

In issu cultu di l’urgenza, di a gistioni di i flussi finanziarii, di i flussi umani è di i flussi di pruduzzioni glubalizati, ghjurnalisti, pulitichi è amministrativi baddani un valsu à middi tempa ch’iddu cantaia ghjà u curciu Brel, fendu crescia angoscia è paura di veda u celi annigriscia sempri di più.

Vi n’inviniti di a canzona di Maria Felice : « U trenu chì và in Bastia, Hè fattu per li signori ;, Pienghjenu li carritteri, Suspiranu li pastori ; Per noi altri osteriaghji, Sonu affani è crepacori.

A vita hè un’affaccata di balconu poni dì l’ustiriaghji, i caffittaghji è i butticcaghji chì sò furzati à lacà chjusi i so porti, quandu da i so balcona ùn vidini ghjunghja nisciun segnu di cambiamentu pusitivu da pudè lacà li vincia a so vita par addivà i so ziteddi.

È chì diciarani l’artisti è i tecnichi di u mondu di u spitaculu, quand’iddi fermani chjusi i sali di spitaculi, a fossa, l’urchestru è u balconu.

Ùn muviti più a d’ani ditta ! A vita hè un’affaccata di balconu. Apriti sti balcona è steti quì !

A voscia vita ùn sarà forsa più bella, ma vi pararà più longa.

Don-Mathieu Santini