A zinzala... di Don-Mathieu Santini

St’insettu minininu è furbu hè capaci di fà mantacà a parsona a più forti, a più dicisa, o a più astuta, duranti una nuttata sana, à libru o a tonga in manu. A zinzala hè a putenza !

Par parà si da a zinzala, ugnunu caccia a soia ma ùn ci hè Crist’à fà ! A sola manera di sbarrazzà si di una zinzala hè di sciaccià la, sacrifiziu pirmittindu di fà sculà u sangu soiu o di u vicinu in un rimori chjaru è siccu.

A zinzala pussedi l’arti di a guerriglia. Hè a forza di u debbuli. Prima di tuttu a zinzala senti una difusioni di diuzzidu di carbonu : un rispiru. À 50 metri seti ripirati è più rispireti forti è di più senti. Zappà in ortu, essa à un apiritivu nant’à a tarrazza o fà l’amori nant’à a rena vicinu à u mari faci attraghja subbitu una squadra di millai di zinzali afficiunados. U rispiru hè u so GPS. Quand’iddi sò supr’à locu, mettini in marchja u ditittori d’umidità è d’udori. A sudina li parmetti di fà a difarenza trà un cantonu è un umanu, u muscu di a biera, chì li piaci, ricacciatu da i pori d’una peddi, li faci fà a difarenza trà un radiconu è un briaconu. Eti capitu, s’è vo vuleti essa tranquilli à un apiritivu in siratina, steti vi à cantu à calchì sia chì suda monda è chì bii a biera.

Ma una volta in a voscia stanza, saziu di gambari tempurà è di sciarcutaria annigata in u vinu, guai à vo s’è u calori vi porta à sudà i ricchezzi di u nosciu patrimoniu culinari. Parchì tandu pudeti essa siguri chì una di quiddi nasifini v’hà suvitatu fin’à quì. Quissa hè a più astuta. Ùn caccighjighja micca in banda. Idda sà chì u fumu di qualchì rulò verdi, o u liquidu puzzinosu di qualchì spray avarà stumacatu a so sterpa. Idda vatta sola è s’hè posta à capu inghjò nant’à u suffittu di a voscia stanza è aspetta ch’è vo sighiti adurmintati.

È tandu, una volta ch’idda v’avarà puntu i peda, u culu è u spinu, sintareti vicinu à l’arichja u mottu di a strega Seculona di Siscu dittu in a lingua zinzalaghja : VZZZVZZZ : « Mi ungu è mi spungu, in un’ora vogu è ghjungu ». È andareti vo à tumbà la tandu !