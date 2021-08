Abbayes de Normndie : guide découverte du Patrimoine Normand

La revue Patrimoine Normand vous propose un hors-série dédié au abbayes de Normandie. Un guide découverte pour partir à la rencontre de ces lieux chargés d'histoires et porteurs de de spiritualité.

En Normandie, une cinquantaine d'abbayes sont encore présentes et attirent les touristes. La revue du Patrimoine Normand a réalisé un hors-série spécial consacré à ces sites.

En collaboration avec l'association Abbayes de Normandie – Route historique, le magazine vous propose de redécouvrir ce patrimoine religieux normand.

En retraçant l'histoire de la religion en normandie, des débuts à nos jours avec le passage des vikings, en passant par l'invasion de l'Angleterre, vous en saurez plus sur chacune des abbayes de notre région. Architecture, histoire et vie au sein de ces édifices, le guide Abbayes de Normandie vous emmène sur un chemin spirituel et vivant.