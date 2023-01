Abril Munoz, une lumineuse ambassadrice de la Catalogne

"La France, c'est un peu ma deuxième maison",

nous révèle Abril Munoz. Et pour cause, Barcelonaise, elle nous explique qu'en voisine de notre pays, elle est souvent venue nous rendre visite.

La France, c'était donc un vrai choix. Limoges, un peu moins..

Le hasard fait donc bien les choses, parfois !

Par contre, être souvent venue en France et avoir étudié la langue à l'école ne met pas à l'abri de quelques gaffes avec des traductions un peu "malheureuses " ...écoutez !

Quand on habite depuis longtemps dans un endroit, parfois, on n'en voit plus ses beautés ou ses atouts. Nos limousins du bout du monde nous les rappellent comme le fait aujourd'hui Abril Munoz.

Et si nous parlions de l'avenir ? Est-il envisageable pour notre jeune étudiante qu'il s'écrive à Limoges ?

France Bleu Limousin espère que vous avez passé un agréable voyage en compagnie d'Abril Munoz.

