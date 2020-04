Admirons les Phares de la Côte Vermeille aux portes de la Camargue en mode connecté durant le confinement

C'est le numérique qui va nous transporter et nous allons suivre de magnifiques faisceaux lumineux puisque nous vous emmenons admirer les phares sur internet.

Un phare, un signal, un symbole

Premier réflexe on s'intéresse à la définition d'un phare avec un petit tour sur Wikipédia, la célèbre encyclopédie coopérative en ligne on révise, on apprend que leur origine remonte à l'antiquité, on nous parle du phare d'Alexandrie.

Alors basiquement un phare c'est de la signalisation maritime. Mais un phare quelque part c'est aussi une œuvre d'art.

Sète et ses deux phares

Depuis les Pyrénées-Orientales partons tout d'abord sur la côte du département de l'Hérault avec les deux phares de Sète, celui du môle Saint Louis, la grande jetée de Sète, sur www.tourisme-sete.com on nous dit qu'il se visite mais qu'il faut monter haut, 126 marches, en attendant la fin du confinement nous allons rêver avec les belles photos.

Et puis il y a le phare du Mont Saint-Clair. On peut trouver son portrait très complet site le site https://www.pop.culture.gouv.fr c'est un site qui regroupe des contenus numériques du patrimoine français c'est dire si ce phare est important.

Cap sur les portes de la Camargue

Dans le Gard l'un de nos chouchous, le Phare de l'Espiguette, sur le secteur du Grau-du-Rois, on a souvent été fasciné par tout le sable qui l’entoure, on se croirait en plein désert. Et il y a de sublimes photos sur le site maison francebleu.fr

Pour admirer nos phares du Languedoc et du Roussillon, direction Instagram, la célèbre application qui permet de partager des photos y compris nocturnes.

La Côte en Pays Catalan

Sur Instagram il y a de très belles photos notamment de notre célèbre Phare du Cap Béar, sur la Côte Vermeille, après Collioure en direction de l'Espagne. Nous allons déjà le regarder en confinement sur www.cote-vermeille.fr mise en service en 1905 et pour le repérer on compte … il émet un éclat toutes les 15 secondes ! Le phare du Cap Béar est tellement resplendissant depuis le site de Paulilles avant Banyuls sur Mer, c'est assurément un joli petit coin de paradis.

En conclusion

La lumière n'est plus directement sur nous en confinement, celle du soleil, mais la lumière des phares nous guidera vers des moments d'osmoses sur internet, de quoi se laisser transporter vers d'autres rêves en Languedoc et dans le Roussillon.