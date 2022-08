Exploitation familiale basée à Valaurie, en appellation Grignan-les-Adhémar, le domaine Rozel multiplie la plantation de diverses variétés d'arbustes et d'arbres autour des vignes. L'idée est de leur offrir de bonnes conditions climatiques et organiques afin de se développer.

Agroforesterie et biodiversité dans les vignes, les choix du domaine Rozel en Drôme provençale

Concrètement, l'agroforesterie c'est quoi ? Explications sur le terrain, dans une parcelle du domaine, avec Matthieu Rozel. Copier

Lutter contre le vent, limiter les phénomènes de gelées le matin, favoriser la présence d’oiseaux et d'insectes pour contrer naturellement les parasites, ou encore améliorer les taux de matières organiques dans les sols : les avantages de l'agroforesterie sont nombreux. L'idée est de planter, autour des parcelles de vignes, différentes essences d'arbres et d'arbustes. Une manière de recréer ce que la nature fait avec les forêt, un écosystème où chaque être vivant a son rôle. Point fort de ce procédé, tristement d'actualité, c'est la lutte contre les aléas climatiques.

Exploitation familiale depuis plusieurs siècles - les premières vignes auraient été plantées en 1464 exactement - le domaine Rozel est aujourd'hui dirigé par les frères Bastien et Matthieu Rozel, encore épaulés par leur père Bruno. Ils cultivent 47 hectares à Valaurie et dans les communes alentours, un terroir labelisé sous l'AOC Grignan-lès-Adhémar. Vionnier, grenache, syrah, marsanne, les cépages de la vallée du Rhône sont mis à l'honneur. La famille Rozel cultive également lavandin, luzerne et asperges blanches en bio. La certification bio sera validée pour la partie vin en 2023.

Matthieu Rozel et son père Bruno devant le caveau, situé au bord de la route départementale 541. Si vous allez à Grignan depuis Montélimar, vous passerez forcément devant. © Radio France - A.W.