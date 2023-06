Aire- sur -l'Adour, corrida de braves, l'appel du 18 juin

Aire appelle ce 18 juin!

Pour mémoire , forte. Pour tauromachie de grandeur et de ferveur. Dimanche 28 mai dernier. Vic Fezensac. Premier toro de ce qui allait se révéler comme une formidable corrida de Baltasar Ibàn. Jesus Martinez, « Morenito de Aranda », trente huit ans, matador depuis 2005, fin torero de castille, va s’agenouiller face au toril. Un défi ! Le toro sort. Projette l’homme avec une rare violence. Le torero est sonné. Il n’empêche. Il va produire cette tauromachie classique et pure qui lui appartient comme si de rien n’était. Pourtant, après être allé au bout de la lidia, avoir tué dans les règles et coupé une forte oreille légitime, Morenito de Aranda, l’aisselle ensanglantée, va être évacué sur Mont-de-Marsan puis par hélicoptère sur Toulouse. On criant un pneumothorax, une blessure interne grave. Remis, comme seuls peuvent se relever les matamores, Jesus Martinez défilera donc ce soir dans Aire. Il y avait triomphé l'an dernier face aux toros de Los Maños. Le nouveau héros de Vic, dont l’ardeur n’est pas de pacotille, sera accompagné d’un autre grand torero de courage absolu, Juan Leal. L’arlésien à peine trentenaire aujourd’hui reconnu comme l’un des matadors majeurs de sa génération. En troisième, le colombien de vingt-six ans, Jesus Enrique Colombo. Une carrière essentiellement construite en Amérique latine jusqu’alors.