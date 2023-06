Aire, un panier d'oreilles pour la corrida des fêtes

Corrida variée et de bon jeu madame!

ⓘ Publicité

Deux ganaderias pour trois toros de chacune, Pages- Mailhan, mélange de Santa Coloma et Parladé et les frères Gallon, d’origine Domecq. Les toreros, donc : Morenito de Aranda qui remplaçait le béarnais Dorian Canton, blessé, l'arlésien de Séville, Juan Leal, et le vénézuélien Jesus Enrique Colombo. Axiome: Le nombre de trophées ne détermine pas la qualité taurine du jour. Oh que loin s’en faut ! Colombo est un jeune homme plein d’enthousiasme mais qui a bagage technique très réduit. Il torée et banderille de manière spectaculaire mais bien loin des dogmes et des toros. Marginal que tout cela ! Trois oreilles... vox populi voix dei. Sicut dixit. Mais de tauromachie réelle là dedans, une bien maigre pitance et finalement pas grand chose ou rien si ce n'est le respect dû. Comme à tous. Juan Leal, lui, est torero. Majeur. Deux faenas multiples, la première sur un registre classique, la deuxième plus dans le terrain réduit qu’il affectionne aussi. Leal malheureusement tue médiocrement son second toro, et perd le bénéfice de ce qui a précédé. Il se prive d’un succès légitime. Jesus Martinez est le héros de la récente feria de Vic. Il fut grand dans Madrid il y a un an. Pourtant le castillan est injustement traité par un milieu plus cupide que sincère. Sa qualité appelle à d'autres propositions, dans d'autres arènes, en des lieux de plus d'ampleur, Mont-de-Marsan, Dax, Madrid ou Saragosse et Nîmes. Eu égard à sa qualité. Ses deux œuvres d’Aire relèvent d’une tauromachie posée, classique, pure. Encore une fois. Un toreo de douceur et de maîtrise, de belle lenteur aussi. Morenito de Aranda s’est régalé en toréant à son bon goût sur deux toros nobles, certes, mais de conduite bien différente. Toréer de vérité c’est cela, l’autorité tranquille, l’harmonie dans l’exécution, la liaison suave et inspirée. Au reste trois cornus de Gallon et trois Pagès- Mailhan, homogènes en allures, n’oublions pas que nous sommes dans une arène de troisième catégorie, pas à Bilbao ni à Vic. Des toros avec des qualités, de la noblesse et solides du jarret. Et pour certains avec même quelques arguments sonnants au cheval. A noter également qu’à l’issue de la corrida le jeune aspirant Andoni Verdejo de l’école aurine Adour Aficion a toréé un taurillon de Pages- Mailhan.