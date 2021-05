Allier : les musées rouvrent progressivement

Les restrictions sanitaires seront progressivement levées par le gouvernement, jusqu'au 30 juin. Première étape mercredi, avec la réouverture des terrasses, mais aussi des lieux culturels. Retrouvez ici notre journée spéciale consacrée à cela.

Tous les musées n'ont toutefois pas repris leurs activités dès mercredi. Dans le Bourbonnais, à Moulins, le musée Anne de Beaujeu et celui de l'Illustration Jeunesse ne rouvriront que mardi, aux horaires habituels et dans le respect des règles sanitaires et des gestes barrières :

Le musée Anne de Beaujeu, accueille des collections d'archéologie classique, des sculptures médiévales bourbonnaises, d'art décoratif moulinois du XVIIIe siècle et de peinture du XIXe. Jusqu'au 30 juin, il sera ouvert du mardi au samedi, de 10h à midi et de 14h à 18h, et de 14h à 18h seulement les dimanches et jours fériés. Il est fermé le lundi. Ensuite, du 1er juillet au 31 août, il sera ouvert tous les jours : du lundi au samedi de 9h45 à 12h30 et de 14h à 18h30, et de 14h à 18h30 les dimanches et jours fériés

Le musée Anne de Beaujeu - Allier Auvergne Tourisme

Le musée de l'Illustration Jeunesse, lui, accueille aujourd'hui plus de 500 œuvres émanant de plus de 30 illustrateurs différents. Jusqu'au 30 juin, il est ouvert de 10h à midi et de 14h à 18h, et de 14h à 18h les dimanches et jours fériés. Du 2 juillet au 31 août, il sera ouvert tous les jours : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, et de 14h à 18h30 les dimanches et jours fériés.

Le musée de l'illustration jeunesse - Allier Auvergne Tourisme

Pas tout de suite pour la maison Mantin et le Château des Ducs de Bourbon

Néanmoins, les règles sanitaires restent trop contraignantes pour d'autres structures. Ainsi, la Maison Mantin (Moulins), cette jolie demeure du XIXe siècle, est un endroit trop petit pour accueillir des visiteurs, et elle préfère attendre juin pour rouvrir. Aucune date n'a été précisée.

La Maison Mantin à Moulins - Moulins Tourisme

Quant au château des Ducs de Bourbons, on attend juillet pour rouvrir les portes. Là aussi, aucune date n'a été précisée.