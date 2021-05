Alphonse Daudet à Fontvieille - Les 60 ans de la mise en eau du Lac de Serre-Ponçon

Ce samedi de 10h à 11h, France Bleu Provence célèbre deux anniversaires : la naissance d'Alphonse Daudet il y a 181 ans, et les 60 ans de la mise en eau du Lac de Serre-Ponçon.

Alphonse Daudet et Fontvieille

Le Petit Chose, L'Arlésienne, Tartarin de Tarascon, La Chèvre de Monsieur Seguin : toutes ces oeuvres sont signées Alphonse Daudet. A l'occasion de la date anniversaire de sa naissance le 13 mai 1840, intéressons-nous aux liens qui unissent l'écrivain au charmant village de Fontvieille dans les Alpilles, et particulièrement au Château de Montauban où il aimait séjourner.

Le château de Montauban à Fontvieille (Bouches-du-Rhône) © Radio France - Cédric Frémi

Le moulin de Daudet à Fontvieille (Bouches-du-Rhône) © Radio France - Cédric Frémi

Les 60 ans de la mise en eau du Lac de Serre-Ponçon

18 mois : c'est le temps qu'il a fallu pour que le Lac de Serre-Ponçon se remplisse ! La mise en eau de la retenue a débuté le 16 novembre 1959 pour s'achever le 18 mai 1961. Célébrons ces 60 ans avec la directrice du Muséoscope du Lac à Rousset qui nous raconte l'histoire de ce barrage hors-norme.

Le Lac de Serre-Ponçon et la chapelle Saint-Michel (Chorges, Hautes-Alpes) © Radio France - Cédric Frémi

Le Lac de Serre-Ponçon, côté Alpes-de-Haute-Provence, juin 2019. © Radio France - Cédric Frémi

