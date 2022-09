Amiens : des œuvres du château de Versailles exposées au musée de Picardie

À partir du samedi 24 septembre 2022, et pendant six mois, jusqu'au 26 février, vous pourrez admirer des œuvres du château de Versailles au Musée de Picardie à Amiens. Il s'agit plus précisément de six tableaux et d'un buste qui se trouvaient dans la chambre du roi soleil.

Des œuvres choisies par Louis XIV en personne

Le roi Louis XIV avaient personnellement choisi ces six tableaux. Ils ont déménagé avec lui, au fur et à mesure de l'avancée des travaux du château de Versailles, jusqu'à sa dernière chambre, la plus emblématique, au centre de l'édifice.

Ces six tableaux, restés dans la chambre du roi soleil jusqu'à son dernier souffle, étaient jusqu'ici visibles à Versailles, mais pas de si près puisqu'ils sont d'habitude accrochés à plus de 10 mètres du sol. Ils sont l'œuvre de Valentin de Boulogne et Giovanni Lanfranco.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un buste du roi Louis XIV avec un gigantesque perruque, réalisé par Antoine Coysevox sera également visible au musée de Picardie.

Un échange avec le château de Versailles

Quant aux visiteurs de Versailles, ils pourront découvrir des œuvres qui viennent de Picardie.

Le Musée d'Amiens a prêté un de ses chefs d'œuvres : sa série des chasses exotiques pour l’exposition Louis XV, goûts et passions d’un Roi, qui se tient à Versailles à partir du 18 octobre.