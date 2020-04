Animateur, enseignant, médiateur, bibliothécaire ; proposez 1h avec les chasseurs-collecteurs du Paléolithique

La Fondation Orange, avec le concours duquel le Pôle International de la Préhistoire des Eyzies a réalisé le MOOC Préhistoire, un nouveau regard, disponible depuis novembre 2019, vient de mettre en ligne un module de médiation intitulé « Une heure avec les chasseurs-collecteurs du Paléolithique ».

Il s’agit d’un parcours découverte tout public, composé d’un guide et de ressources issues du MOOC, conçu pour des animateurs, médiateurs, enseignants, et tous ceux qui souhaitent mener une animation d’une heure sur les chasseurs-collecteurs du Paléolithique, notamment dans le cadre familial, en ces temps de confinement. Ce parcours propose également des activités ludiques et créatives, à réaliser seul ou en groupe, pendant ou après l’animation. Pour accéder à cette ressource, il suffit de s’inscrire sur la plateforme Moocs Culturels de la Fondation Orange. Son utilisation est libre et gratuite.