Anzac Day : plusieurs perturbations sur les routes en direction de Villers-Bretonneux

Le département de la Somme est en plein préparatifs de l'Anzac Day, la commémoration de la bataille de Gallipoli, en Turquie, entre les Australiens, les Néo-Zélandais et les Ottomans en 1915 ainsi que de la bataille de Villers-Bretonneux. La cérémonie se déroule à l'aube, et comme chaque année, plusieurs routes vont être coupées pour assurer la bonne tenue de l'événement.

A partir de 14 heures ce lundi 24 avril, les routes D23 et D523, en direction de Villers-Bretonneux ferment. Elles rouvriront mardi 25 avril, respectivement à 14 heures et midi. Cette nuit, à partir de 1h30 et jusqu'à 14 heures, la circulation sera interdite sur la route d'Aubigny, sur la portion comprise entre la route d'Amiens et la D1029.

Des perturbations aussi pour les habitants de Villers-Bretonneux

La circulation sera aussi perturbée dans Villers-Bretonneux , entre la rue d'Hamelet et le Mémorial Australien. Il sera impossible d'accéder aux chemins des Quatre Vents et de Corbie cette nuit et jusqu'à mardi en début d'après-midi.

Dès lundi soir, 20 heures il sera interdit de se garer dans la plupart des rues entre le parc vendeville et les boulevards Saint Martin et Victor Colet. Seuls le bus accrédités sont autorisés, il faudra attendre mardi midi pour pouvoir y stationner à nouveau.