Après des années de travaux, la chapelle de la Grave à Toulouse ouvre au public ce samedi

C'est un emblème de Toulouse : le dôme de la chapelle de la Grave est le monument le plus photographié de la Ville rose. La chapelle a fait peau neuve et est fin prête à accueillir des visiteurs, à l'occasion des Journées du patrimoine, ce week-end.

Le dôme de la chapelle Saint-Joseph de l'hôpital de la Grave est sur toutes les cartes postales de Toulouse, mais peu d'habitants y sont déjà entrés. Après deux années de travaux - qui ont coûté près de 5 millions d'euros à la mairie de Toulouse - la chapelle rouvre ses portes ce week-end, pour les Journées du patrimoine.

"Quand on franchit les portes, on découvre cette immense coupole et une lumière comme venue du Ciel qui éclaire l'ensemble du bâtiment, décrit David Madec, le conservateur de la chapelle. On voit en ce moment, le soleil qui se reflète sur les vitraux et donne comme un kaléidoscope de lumière, c'est assez saisissant. Ça illustre bien ce qu'est cette chapelle : un cœur battant au sein de l'hôpital. Et puis, l'immense voûte nous donne cette impression de gigantisme avec ses 40 mètres de haut."

Le dôme fait 40 mètres de hauteur © Radio France - Shannon Marini

Pour enfin voir la chapelle, il risque d'y avoir foule. Avant les travaux, en 2020, 20.000 visiteurs étaient venus en un week-end. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc s'en souvient. "On avait mis un cahier d'expression à l'entrée et beaucoup de Toulousains ont exprimé les souvenirs personnels et familiaux qu'ils ont ici. Moi-même, j'ai ma grand-mère qui est décédée ici. Outre l'emblème touristique et culturel, c'est aussi un patrimoine personnel."

Un immense tableau surplombe l'autel de la chapelle © Radio France - Shannon Marini

Après les Journées du patrimoine, la chapelle restera ouverte tous les week-ends et tous les jours pendant les vacances scolaires. L'entrée coûte 4 euros, 2 euros en tarif réduit. Un petit musée a aussi été aménagé derrière la chapelle, dans le réfectoire de l'hôpital. Vous y découvrirai une exposition sur l'architecture de Toulouse.