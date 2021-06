Puy-de-Dôme - Découvrez le programme des journées départementales de l'archéologie

La 9ème édition des journées départementales de l’Archéologie est organisée les deux derniers week-ends de juin sur de nombreux sites et musées puydômois.

Chaque année, les Journées départementales de l’Archéologie mettent un coup de projecteur sur les nombreux sites et musées qui témoignent de l’histoire du Puy-de-Dôme. Corent, Voingt, Lezoux, temple de Mercure, Musée Bargoin : chacun de ces sites raconte un chapitre et tous ensemble tissent une grande histoire du département depuis 2.000 ans.

Le Puy-de-Dôme est plus que jamais une terre d'archéologie unique aux richesses mises au jour ou encore inexplorées. Petit inventaire des sites à visiter à l'occasion des journées dédiées les week-ends des 19-20 et 26-27 juin prochains.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Plateau de Gergovie

Équipé de la nouvelle application "Puy-de-Dôme, terre d’archéologie", vous pourrez arpenter les différents circuits du plateau de Gergovie tout en visionnant les restitutions en images de synthèse des différents temps historiques et géologiques qui ont fait l’histoire de Gergovie. Visites guidées samedi 19, dimanche, samedi 26 et dimanche 27 juin : 10h30 et à 13h30. Départ du musée. Durée : 2 heures. Gratuit, réservation obligatoire, 20 personnes maximum.

Visite libre du musée archéologique de la bataille de Gergovie : Samedi 19 - dimanche 20 juin puis samedi 26 et dimanche 27 juin. De 11h à 18h (horaires d’ouverture du musée). Réservation obligatoire.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'oppidum de Corent

Sur le site archéologique de l'Oppidum de Corent, c’est un promoteur immobilier un peu particulier, dénommé Stéphane Plazax, qui vous propose une visite théâtralisée et fera découvrir sa cité "écorenlogique". Samedi 26 et dimanche 27 juin : 16h30 et 18h. Accès libre. Renseignements : 04.73.42.22.69

L'Oppidum de Corent - © Conseil départemental 63

Temple de Mercure

Le temple de Mercure sera le théâtre de visites guidées ou humoristiques au sommet du puy de Dôme. Un atelier sera également proposé aux plus jeunes. Visite guidée : samedi 19 juin à 14h30 et 15h. Durée : 30 minutes. Tous publics, gratuit.

Pré-inscription à l’accueil de l’Espace temple avant le départ de la visite. Rendez-vous à l’Espace temple de Mercure. Renseignements au 04.73.62.21.46 ou sur le site conseil départemental.

Le temple de Mercure au sommet du puy de Dôme - © Conseil départemental 63

Musée de Lezoux

A Lezoux, le musée départemental de la céramique vous permettra de vous essayer au moulage de figurines en terre blanche. Visite guidée suivie d’une activité moulage. Samedi 19 et dimanche 20 juin : 14h et 16h30. Durée : 2h30 environ. Entrée et animations gratuites, sur inscription à l’accueil (04.73.73.42.42) ou sur le site du musée.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Musée de Voingt

A Voingt, la Maison archéologique des Combrailles vous ouvre ses portes cette année avec notamment une exposition événement : les "trésors lapidaires des Combrailles". Samedi 19 et dimanche 20 juin : 14h et 18h. Durée : 1h30. Accès libre. Renseignements au 04.73.79.70.70

Maison archéologique des Combrailles à Voingt - © Communauté de communes Chavanon Combrailles et volcans

Musée Bargoin

A Clermont-Ferrand, c’est le Musée Bargoin qui vous attend avec ses collections d’archéologie, mais aussi ses café-rencontres pour vous en apprendre plus sur le passé d’Augustonemetum (Clermont-Ferrand antique) et de ses environs. L'accès aux collections et aux expositions temporaires est gratuit. Samedi 19 juin de 10h à 12h et de 13h à 17h. Dimanche 20 juin : de 14h à 19h.

Clermont-Ferrand : le musée Bargoin et ses trésors archéologiques © Radio France - Arnaud Ranty

Le Mont Dore

Yves Connier, tailleur sculpteur, meilleur ouvrier de France et archéo expérimentateur, sculptera une fontaine zoomorphe, mi-lionne, mi-louve, semblable à celles produites dans le massif des monts Dore à l’époque gallo-romaine. Ce sera dans le parc municipal, à proximité du Casino. Samedi 19 et dimanche 20 juin : à 14h et à 17 h. Accès libre.

Yves Connier, tailleur sculpteur, meilleur ouvrier de France et archéo-expérimentateur © Radio France - Dominique Manent