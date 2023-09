Arras : un sarcophage en plomb du 4eme siècle est visible à l'occasion des journées du patrimoine

C'est un trésor arrageois que vous pouvez découvrir à l'occasion des journées du patrimoine. Un sarcophage du 4eme siècle après Jésus-Christ va être visible pour la première fois par le grand public ce week-end à l'hôtel de ville. Ce sarcophage en plomb d'environ 400 kilos a été découvert sur un chantier de fouilles préventives rue Georges Auphelle en 2020. Ce sarcophage a été restauré au centre archéologique de Ribemont sur Ancre dans la Somme et le public va pouvoir le découvrir et en apprendre un peu plus sur l'individu qui logeait à l'intérieur.

ⓘ Publicité

Un sarcophage en plomb d'environ 400 kilos

Le sarcophage est déjà impressionnant, par sa taille, 2m20 de longueur et il semble très fragile. Pendant des mois, une restauratrice a travaillé dessus avec beaucoup de précaution, Mathieu Béghuin est responsable du service archéologique de la ville d’Arras : "Pendant presque trois mois, il a fallu appliquer certains produits pour arrêter la corrosion, laisser sécher, appliquer une deuxième couche. On y va au petit pinceau, à la seringue, c'est un métier à la limite du chimiste."

Ne vous attendez pas à trouver un squelette à l'intérieur, le sarcophage a été entièrement vidé pour analyser les ossements mais pas seulement, comme l'explique Mathieu Béghuin : "Chaque interstice a été soulevé pour prélever la terre contenue dedans et les restes d'ossements humains pour compléter l'étude. On a retrouvé aucun bijou. On est au 4eme siècle le christianisme se fait important et autant les romains s'enterrent avec des bijoux, de la vaisselle alors qu'au christianisme c'est le dépouillement le plus total."

Ce cercueil en plomb livre beaucoup d'information sur son hôte, comme nous le précise François-Xavier Muylaert, conseiller municipal délégué au patrimoine : "Déjà le fait que ce soit un sarcophage en plomb ca nous donne une indication ce n'est pas le commun des mortels qui est enterré comme ca. Il y a une autre possibilité, on a peut-être enfermé cette personne parce qu'elle était contaminante."

Les ossements correspondent à un homme d'environ 25-35 ans

L'étude du sarcophage et des ossements va permettre de nous en apprendre davantage sur cet homme. D'ailleurs une découverte a été faite récemment, comme le précise François-Xavier Muylaert : "On vient de découvrir des poils de fourrure. On ne l'avait pas vu au départ. On va demander des analyses complémentaires pour savoir à quel animal cela correspond et cela pourrait nous donner des éléments intéressants."

Pour l'instant on sait en tout cas que la personne qui se trouvait dans ce sarcophage est un homme âge de 25 et 35 ans, il mesurait 1m75. Des études préliminaires ont montré qu'il y a des traces de sang sur sa cage thoracique ce qui pourrait signifier qu'il souffrait d'une maladie pulmonaire : "On espère aller plus loin pour confirmer son statut social, s'il était originaire de la région, déterminer son régime alimentaire et déterminer les causes de sa mort."

Le sarcophage restauré est exposé au public lors des Journées européennes du Patrimoine, ce samedi 16 et ce dimanche 17 septembre, Salle Robespierre.