Avec 100% icaunais, on se balade dans tout le département à la rencontre de celles et ceux qui inventent, qui innovent qui font bouger l'Yonne !

Art pour tous, paysage et architecture 100% icaunais

Début du relais à Migennes !

Leslie Lhuissier est présidente de l'association Pigeons et Hirondelles qui met en relation les artistes d'aujourd'hui et le public. Pour les artistes, l'association propose des résidences et un espace de co-working. Ils exposent ensuite dans une caravane aménagée partout dans le département.

On reste dans le monde de l'art puisque Leslie a choisi de passer la main à son amie du lycée Vanessa Cluzel !

Vanessa a vécu 10 ans en région parisienne avant de revenir dans la région. Elle est aujourd'hui l'une des bibliothécaires de Migennes et présidente de l'association Art Libre Espace. Elle propose des expositions, et des ateliers pratiques pour les petits et les grands, ainsi que des sorties culturelles. Nouveauté de cette rentrée, les conférences autour de l'histoire de l'art, le tout dans la bonne humeur.

Vanessa nous présente Benjamin Ménager. Il est ingénieur paysagiste, mais aime se présenter comme un jardinier. Son job ? Ré-inventer les espaces naturels tout en les respectant au maximum. Il travaille actuellement sur un très gros projet sur la colline de Vézelay...

De l'architecture naturelle, à celle en accord avec l'environnement. Florent Demay travaille à l'Atelier HVR, à Noyers-sur-Serein. Il est l'un des architectes du projet Ultéria à Saint-Bris-le-Vineux. Un écosystème novateur et protéiforme, dont les techniques de construction peuvent servir à toutes les installations - à visée écologique ou non.

