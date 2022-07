Au château fort de Lourdes, le musée pyrénéen vous montre la vie de nos montagnards autrefois

Un voyage au moyen-âge vous attend en allant visiter le château fort de Lourdes construit il y a plus de mille ans au temps des seigneurs et des vassaux. C’est une forteresse avec donjon, pont-levis et herse qui a su passé l’épreuve du temps. Le château fort a été bâti sur un piton rocheux. On le voit dominer la ville de Lourdes. Vous trouverez des outils rendant la visite ludique. Les enfants pourront se lancer dans des enquêtes pour résoudre des énigmes tout en s’enrichissant. D’abord résidence seigneuriale, puis forteresse militaire, enfin prison. Le château est devenu un musée en 1921. Il y a un peu plus de cent ans.

Le château fort est classé monument historique et offre une vue panoramique impressionnante sur Lourdes

Dans le château fort de Lourdes, le musée Pyrénéen renferme des collections sur l’histoire et les cultures montagnardes. Une richesse au travers de mobilier, de costumes, de reconstitution de la vie quotidienne dans une maison. On y voit aussi tout ce qui est réalisé dans le cadre du travail, qu’il soit artisanal ou encore agricole, ou pastoral. Par exemple, la collection des arts décoratifs vous montrera un très bel ensemble de faïences de Samadet. Sans oublier la collection majeure du musée celle du Pyrénéisme qui évoque les hommes qui ont fait découvrir les Pyrénées.