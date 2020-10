Au coeur des vignes au Château Terre Vieille

Au coeur des vignes vous emmène à Saint Sauveur découvrir le Château Terre Vieille, un vignoble familial situé au cœur de l'appellation de Pécharmant au beau milieu du Périgord Pourpre sur les coteaux de la rive droite de la Dordogne.

Aujourd’hui, place à la relève. C ’est leur fils Pierre Morand Monteil et son épouse Fleur qui poursuivent leur rêve et vous font découvrir leurs vignes, leurs vins et surtout leur savoir faire.

"Au cœur des vignes", le reportage de France Bleu Périgord au château terre Vieille (le sommaire ) Copier

Pierre et Gérome Morand Monteil © Radio France - Marie Dominique Privé

Le Château Terre Vieille prend racine sur les terres viticoles de l'illustre Philosophe Maine de Biran (1766-1824). Le vignoble a disparu pendant plus d'un siècle, jusqu'à l'arrivée de Gérôme et Dolores Morand-Monteil au printemps 1989 qui le replantent et entreprennent la production d'un authentique vin de Pécharmant.

Les vignes de Terre Vieille © Radio France - Marie Dominique Privé

"Au cœur des vignes", le reportage de France Bleu Périgord au château terre Vieille (1ère partie) Copier

Depuis plus de trente ans, Gérôme et Dolores Morand Monteil et leurs enfants cultivent la vigne selon les méthodes traditionnelles propres à ce terroir et à ce grand vin rouge au goût incomparable, le pécharmant .

Bienvenu au château Terre Vieille © Radio France - Marie Dominique Privé

Le terroir de Terre Vieille est silico-argileux .Ce sol apporte non seulement des arômes singuliers au vin mais fait aussi toute la fierté de la famille. Vous pourrez en effet admirer une très belle exposition de silex taillés. Le site fût occupé pendant plusieurs millénaires par les hommes de la Préhistoire.

Collection de silex au château Terre Vieille © Radio France - Marie-Dominique PRIVE

Les vins du Château Terre vieille sont labellisés AOC Pécharmant et IGP Vins de pays du Périgord. Ils sont régulièrement récompensés au Concours général agricole.

"Au cœur des vignes", le reportage de France Bleu Périgord au château terre Vieille (2ème partie) Copier

Dans la salle de dégustation, Pierre et Fleur Morand Monteil © Radio France - Marie Dominique PRIVE

Les vins de Terre Vieille © Radio France - Marie Dominique Privé

Pierre et Fleur Morand Monteil développent également l'oenotourisme en vous faisant découvrir leur vignoble lors d'un déjeuner découverte ou d'un apéro pétanque

le chais © Radio France - Marie Dominique Privé

Les vins sont élevés de façon traditionnelle en barriques de chêne français,

les barriques en chêne © Radio France - Marie Dominique PRIVE

"Au cœur des vignes", le reportage de France Bleu Périgord au château terre Vieille (l3ème partie) Copier

Pour découvrir les vins du Château Terre Vieille, le chef Hugo Brégeon du Bistrot d'en Face à Bergerac relève le défi , trois accords" Mets et Vins"

Le bistrot d'en face © Radio France - Marie Dominique PRIVE

Le chef vous propose pour accompagner les trois bouteilles de Terre Vieille

les vins de Terre Vieille pour l'accord Mets et vins avec le Bistrot d'en face © Radio France - Marie Dominique PRIVE

En entrée pour accompagner la cuvée "Divin", une soupe à l'oignon doux caramalisé et bavarois à la fondue savoyarde. Cuvée qu'on découvre avec plaisir aussi avec le dessert le nameleka, une spécialité du bistrot d'en face

Avec la cuvée Chevalier 2018, le chef Hugo Brégeon nous propose un suprême de chapon et son jus de blanquette au champagne brut et son rissoto forestier.

Autre proposition avec la cuvée Château Terre Vieille 2015, un paleron de boeuf limousin au foie gras façon royal et sa purée ancienne.

l'equipe du Bistrot d'en face de Bergerac © Radio France - Marie Dominique Privé

Aucoeur des Vignes, un reportage France bleu Périgord au château Terre vieille ( 4e partie) Copier

Bon appétit !