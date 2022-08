Au domaine de Maupas, à Châtillon-en-Diois, de l'herbe dans les vignes pour limiter l'érosion des sols

Au cœur de l'une des plus hautes et des plus petites appellations viticoles françaises, Jérôme Cayol, vigneron au domaine de Maupas, produit du vin en bio depuis plus de vingt ans. Une réflexion est menée sur le travail des sols et l'enherbement naturel des parcelles situées sur des côteaux.

Promenade dans les vignes avec le beau panorama des montagnes du Diois. Jérôme Cayol, notre guide, nous explique comment il travaille. Copier

Entre les rangs des vignes, dans la plupart des parcelles, le sol est nu, pas une brindille de mauvaise (ou de bonne) herbe ne dépasse. Sur d'autres terrains viticoles, la végétation est au contraire dense, diverse, entretenue. Pourquoi cette différence ? Les plantes favorisent la biodiversité dans les vignes, et apportent de la vie, une richesse pour la terre. Mais elles peuvent concurrencer les vignes au niveau de la ressource en eau, ce qui peut être pénalisant pour la croissance de jeunes vignes, particulièrement en période de sécheresse. Il existe d'autres arguments pour l'un et l'autre camp, et chaque type de pratique a ses avantages et ses inconvénients.

Pour Jérôme Cayol, du domaine de Maupas à Châtillon-en-Diois, l'intérêt de l'enherbement naturel est de prévenir l'érosion des sols. Ses vignes, qui poussent entre 500 et 700 mètres d'altitudes, sont implantées sur des parcelles qui sont en pente. L'écoulement des eaux de pluie créé des ravines qui labourent le sol et ne facilitent pas le travail du vigneron.

Jérôme Cayol nous guide sur ses différentes parcelles et présente le vignoble de Châtillon-en-Diois, l'un des plus petits de France avec 35 hectares et moins d'une dizaine d'exploitants.

Aller faire un tour à Châtillon-en-Diois, c'est l'occasion de prendre un bon bol d'air, de visiter l'un des plus beaux villages de France, et de profiter de vues magnifiques sur les montagnes. © Radio France - A.W.