Au domaine Giniès, des vignes avec vue sur le mont Ventoux

Petite rando radiophonique entre les parcelles du domaine Giniès, avec le vigneron pour guide.

Sur l'étiquette des vins du domaine Giniès est représenté un olivier. Un seul. C'est une image graphique d'un vieil arbre situé au beau milieu d'une parcelle, en surplomb de la propriété, à quelques centaines de mètres d'altitude. Cet olivier est le seul survivant d'un aléa climatique majeur qui a frappé la région il y a près de 70 ans, avec le passage, en quelques jours, de +25° à -20°. Un grand écart du thermomètre qui a coûté la vie à de nombreux arbres, et occasionné pour certains agriculteurs un changement de culture. C'est ce qui s'est passé au domaine Giniès, où des vignes ont été plantées. Aujourd'hui, Rémy Weinreich s'occupe des ceps et de la vinification, son frère Julien gère les oliviers et les abricotiers. Tous deux sont épaulés par Chantal, leur maman. Une belle histoire de famille et de bons produits.

Rémy Weinreich prend la pose dans l'une de ses parcelles, devant l'emblème du domaine, un vieil olivier. © Radio France - A.W.