Thierry Doulmet et son fils Rémy travaillent la vigne et les vins d'une manière particulière, avec le moins d'interventions possibles. Un travail de longue haleine, entrepris voilà plusieurs décennies, qui donnent un caractère unique aux différentes cuvées, et respectent des engagements forts.

Au vignoble Doulmet père et fils en Ardèche, des vins nature et "SAINS", sans aucun intrants ni sulfites

Travailler les sols et le vin en agriculture biologique est une démarche engagée. Des contraintes particulières pèsent à chaque étape du processus de l'élaboration des vins. Les méthodes nature, ou naturelles, sont encore plus exigeantes : les vignerons n'ont pas le droit à l'erreur, puisqu'ils traitent très peu leurs vignes. Un choix fort qui impliquent un degré de rigueur très élevé. Thierry Doulmet élève ses vignes depuis plusieurs décennies, autour d'Alba-la-Romaine en Ardèche, dans le souci de permettre aux plantes de se défendre naturellement contre les différents aléas qui les menacent. Un travail de longue haleine qui porte ses fruits, et permet de laisser s'exprimer les qualités naturelles des ceps et du raisin. Le vigneron n'utilise pas ou peu de souffre ni de cuivre, et préfère employer des décoctions de plantes et des huiles essentielles. Il fait en sorte de respecter les énergies.

Rencontre avec un vigneron engagé et passionné. Copier

Thierry Doulmet devant une cave spécifique qu'il fait construite depuis plusieurs années. La pose des pierres respecte les énergies naturelles. © Radio France - A.W.