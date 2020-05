Aujourd'hui 8 mai : la folle histoire de l'Armistice 1945

Le 8 mai, nous fêtons les Désiré. Mais aussi la fin de la Seconde Guerre Mondiale en Europe.

Quel rapport avec la prise d'otages ?

Quelques débuts d'explications avec Pierre Nuss :

Salü binànder. Hitt senn m'r d'r 8. Mai, m'r fiire d'r Heilige Désiré. Von dem Heiliger wisse m'r net so viel, ùn die Gschicht het nix sonderbàrs. àwer hitt redde m'r vom 8. Mai 1945, wie vellicht schon gescht gfiirt hat kenne ware, àwer s'ìsch d'r 8. Mai worre. Vom Hitler redde m'r nemmi, der het sich schon eini gelàngt. Siner Nochfolger, d'r Grossadmiral Dönitz, het verstànde dàss es ken Zwack het. Àwer er will bi de Allierte kàpitüliere, dann mìt de Rüsse kennte d'Soldàte gràd erschosse ware, oder noch Siberie verschleppt ware. Derno schickt d'r Dönitz e Generàl noch Reims, zem Eisenhower. Àwer d'r àmerikàner schickt ne fort, dann sini Trùppe hàn schon e Konzentràtionslàger gfùnde. Er preveniert d'Rüsse, dann sie hàn sich eini gemàcht, d'Nazis solle àlli kàpitüliere, ùn nìt nùmme gejenewer d'àmerikàner, àwer àn àlli Àllierte. So word's eu gemàcht. D'r Marshall Jodl, vom Grossadmiral Dönitz gschickt, ùnterschriibt d'Kàpitülàtion von de Nazis àm 7. Mai 1945, àm 2h41 àm morjes. Àm Plàtz in Reims senn d'àmerikànische General Walter B. Smith ùn d'r Eisenhower, d'r frànzeesche Generàl François Sevez ùn d'r sovietische Generàl Sousloparov. Àlli müen àm 8. Mai àm 23h1 hàlte ze kampfe.

Àlso worùm nìt d'r 7. Mai àls Fiirdàà?

Dann d'r Stalin. D'r Stalin esch bees worre, es esch ken eso frehlicher Keib gsenn, gall. Der het gewillt, dàss die Kàpitülàtion in sini neiji Dittschi Hauptstàdt ùnterschriwwe word: Berlin. Dann sini roti Àrmee het jo schon d'Stàdt erowert ghet. Ùn will d'r Stalin eso rùmgemàcht het, word eu e neiji Ùnterschift statt finde, in de Berlinere Villa Karlhorst àm 8. Mai, àm 23h16. S'senn eu Frànzose, Anglander, Àmerikàner do, àwer f'r d'r Reich ùnterschriiwe d'r Grossadmiral Hans-Georg von Friedeburg ùn d'r Marschall Keitel. Hop, dìss hàn m'r jetzt erklärt, s'And vom Kreij esch àm 8. Mai f'r d'Europäer ùn d'Àmerikàner. Àwer worùm ìsch's derno àm 9. Mai f'r d'Rüsse? Dann àm 23h16 in Berlin, ìsch's schon d'r àndere Dàà f'r Moskau gsenn! F'r d'Rüsse ùn d'Àllierte von de Rüsse word d'Kàpitülàtion àm 9. Mai àm 1h01 àm morjes ùntergschriwwe. Dorùm fiire sie's morn.

Àwer d'r Dàà esch net immer frei gsenn. Im Johr 1953 word's e freier Dàà. D'r De Gaulle dankt àn Europà ùff ze beuije, derno will er eu e Zeiche im Dittschlànd gann. In 59 word's ken Feriedàà mehr, gràd e Kommemoràtion. In d'r salb europäischi Logik màcht d'r Giscard d'Estaind im Johr 1975 widderscht ùn stricht àlli Kommemoràtione. M'r müen derno bis Oktower 1981 wàrte, dàss d'r Miterrand d'r Feriedàà ins Gsetzt widder nin schriibt.

Voilà, vor 75 Johr ìsch d'r Tràfàri wie in 60 Millione Mensche s'Laawe koscht het, ze And gànge. Àwer nìt eweràll, nein, in Àsie geht's widderscht, ùn mìt Folje bis àm And von de 80er Johre. Àwer dìss ìsch e ànderi Gschicht.