Auropa, Auropa… di Ghjacumu Fusina

Ancu per ùn saltà tutti cum’è capretti, cum’ellu dicia quellu, l’idea d’una Auropa forte hà fattu da parechji anni a so strada pianu pianu.

Quessa ci ne avvidimu facilmente da tantu ch’ella hè amentata, citata, chjamata, o ancu criticata, quella entità tamanta detta « Unione aurupea » nata in u 1993 (da u vechju trattatu di Roma di 1958), cù i so vinti sette Stati membri ad oghje. Dicu « tamanta » postu ch’ella saria à u terzu postu mundiale pè a so demugrafia cù i so guasi cinque centu milioni d’abitanti, è dinù pè a so ecunumia chì a li face à paragone cù i cuntinenti in altu di a classifica.

Eccu pè i dati principali chì danu à riflette ben intesa, quand’elle mostranu certe misure nant’à u parè di a so ghjente ch’ella ùn hè l’Unione nè abbastanza putente, nè abbastanza rispettata, nè abbastanza suvrana pè impone in u mondu certe di e so idee. Quand’elli sò messi in causa certi capi di Statu in fatti di demucrazia, ch’elli sò imprigiunati altri senza ragioni ghjuste, ch’elli sceglienu altri torna strade di veri dittatori, pè ùn parlà di qualchì evenimenti recenti spanticati da a stampa. D’altronde, a ghjente interrugata in i paesi di l’Unione aurupea cunsidereghjanu ch’ella saria da migliurà assai a so funzione internaziunale cù una azzione più forte è rispettata daveru più ch’ella hè oghje.

Si capiscenu di sicuru i sintimi sposti da issi parè, ma e suluzioni parenu sempre più difficiuli à mette in ballu, causa di un’organizazione chì tale è quale ùn a ci face à truvà risposte vere. Hè forse ora di pensà à certe mudifiche chì possanu sbuccà in modu più suddisfacente.