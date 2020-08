Auzon en Haute-Loire, Petite Cité de caractère® d'Auvergne

A mi-chemin entre Clermont-Ferrand et le Puy-en-Velay, Auzon en Haute-Loire est une cité fortifiée, dominée par l’église romane St Laurent du XIIe siècle. Auzon est l'une des 7 Petites Cités de caractère® de Haute-Loire.

Situation géographique

Cité située au confluent des ruisseaux d'Auzon et du Gaudarel à proximité de l'Allier, au carrefour de la Limagne et des pentes boisées du Livradois.

Auzon en Haute-Loire © Radio France - Valérie Pocheveux

Histoire

L'histoire de cette Petite Cité de Caractère débute au XIème siècle avec les seigneurs d'Auzon. Véritable centre féodal, commercial , administratif et judiciaire, Auzon devient une des 13 bonnes villes d'Auvergne et attire les grandes familles seigneuriales (les Montmorin, les Montravel, les Polignac).

C'est une cité fortifiée, avec un mur d'enceinte et des tours de flanquement, remaniée au XVè siècle. Vous pouvez découvrir aussi la porte du Brugelet avec son échauguette du XV ème siècle.

Le château est aujourd'hui, une propriété privée, non ouvert à la visite.

La maison dite du cordonnier à Auzon en Haute-Loire - Valérie Pocheveux

À ne pas manquer

Les petites maisons verrues, appelées ainsi, car elles remplissent les grandes arcades sous la terrasse du château.

Les ruelles pavées de galets de rivière

L'ancienne collégiale bénédictine édifiée au XII ème siècle au point culminant de la cité. Elle possède un porche sud d'art roman appelé une ganivelle.

La maison du Bailly avec sa tour et son escalier à vis

Le château Bourbon

La maison dite du cordonnier, la seule à avoir conservé une façade à pans de bois

La Collégiale Saint-Laurent d'Auzon en Haute-Loire © Radio France - Valérie Pocheveux

Le passé minier d'Auzon

Auzon est à proximité du bassin minier de Brassac les Mines dans le Puy de Dôme. Le travail de la mine a apporté un revenu complémentaire aux paysans locaux.

A partir du XVII ème siècle, la passementerie se développe à Auzon. Ce travail de filage est réalisé par les femmes de mineurs. A l'époque c'était un véritable art populaire. Vous pouvez le découvrir à l'écomusée du pays d'Auzon.

À découvrir aussi

L’Écomusée qui propose un panorama des anciennes traditions et savoir-faire du monde rural du siècle passé. En parcourant les 10 salles, vous découvrirez les objets et métiers d’autrefois: la minéralogie, la passementerie, la vie quotidienne, les outils de travail, l'école, le coin des enfants, la mezzanine et ses histoires, les innovations, le forgeron et le sabotier.

L’Écomusée du pays d'Auzon est ouvert du 1er juillet au 31 août, tous les jours sauf le samedi, à partir de 15h00.

Le musée de la Vespa qui présente une collection privée de Vespas à partir de 1947- Chemin du Béal, 43390 Auzon. Ouvert les mercredis et samedis sur rendez-vous. Suivez son actualité sur Facebook

Auzon est l'une des 28 Petites Cités de caractère® d'Auvergne

Auzon en Haute-Loire - Valérie Pocheveux

