Avec France Bleu cet été, écoutez les Savoyards se raconter !

Un été en alpages, c'est notre série reportage de l'été. Christophe Garnier nous emmène en montagne à la rencontre des bergers de Savoie et Haute-Savoie. Comment allient-ils vie familiale et soin des troupeaux ? Comment vivent-ils coupés du monde plusieurs mois par an ? Comment voient-ils le monde de là-haut ?

En Savoie et Haute-Savoie, des centaines de personnes travaillent à la protection de nos lacs, rivières, vallons, forêts, glaciers et autres milieux naturels dans lesquels nous aimons nous ressourcer. Techniciens, scientifiques, gardes ou animateurs, connaissez-vous ces nombreux métiers insolites ?

Envie de découvrir des lieux insolites des pays de Savoie ? Dans Carnet d'adresses, les personnalités de notre région nous emmènent dans les coins de nos départements qu'elles aiment en particulier, et nous racontent ce qu'ils leur évoquent. Des histoires et des découvertes toujours étonnantes parfois tout près de chez vous.

Et si vous avez des envies d'évasion au bout du monde, les Savoyards d'ici et d'ailleurs vous emmènent en voyage. Ils sont partis vivre à l'étranger, et ils nous racontent leur changement de vie, leurs expériences, les points communs et surtout les différences avec les pays de Savoie.

