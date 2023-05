Avec "On est tous fous", l'artiste Ben a carte blanche au Musée d'Art Naïf de Nice

L'artiste Ben à l'inauguration de son exposition "On est tous fous", vendredi 12 mai 2023.

Ben a carte blanche. L'artiste niçois, de son vrai nom Benjamin Vautier, connu pour ses phrases, ses questions et ses réflexions souvent écrites en blanc sur fond noir, investit le musée international d'Art Naïf Anatole Jokovsky, de Nice avec son exposition "On est tous fous". Présenté pendant un an, cette exposition retrace son parcours, ses rencontres aussi.

A l'extérieur du musée d'art Naïf, l'installation Le ring du doute de Ben, espace de débat et de performances. © Radio France - Aude Lambert

Une fois passé les portes, le public entre dans l'univers personnel, foisonnant et coloré de Ben. Un mur taggué de ses mots, une salle de jeux avec un baby-foot, la chambre de Ben ou encore son escalier psychiatrique. Ben fait aussi la place belle aux artistes de sa collection. Des œuvres collectées tout au long de sa vie, des moments. "C'est plus une exposition de souvenirs et d'amitiés que de chefs-d'œuvre", explique-t-il. "J'ai l'impression d'avoir mis aux murs des souvenirs d'artistes... tous les tableaux que j'ai mis là ont une relation directe avec moi-même."

200 œuvres de Ben sont exposées au musée International d'Art Naïf Anatole Jokovsky © Radio France - Aude Lambert

Au coeur de l'exposition, ses mots, ses phrases, celle qui font réfléchir... car Ben se pose beaucoup de questions "Pourquoi l'art ? A quoi ça sert ? Qu'est ce que l'égo ? Pourquoi l'ego ? le questionnement m'intéresse, explique-t-il. De temps en temps je fais des déclarations, Tout est relatif... mais si on disait "Ben qu'est-ce qu'il apporte ?" Je dirais : "Il se pose des questions".

Ben présente les œuvres des artistes de sa collection personnelle/ © Radio France - Aude Lambert

Sur son rapport du public à ses œuvres, Ben explique, "Je suis un égoïste, donc j'aime bien quand le public regarde, me demande ce que j'ai voulu dire, cela veut dire qu'il s'intéresse." Il confie même une anecdote en riant, "Lorsque j'ai fait ma toute première exposition, tous les artistes avaient accroché quelque chose. La nuit, j'ai écrit "Regardez-moi, ne regardez pas les autres", le lendemain, ils m'ont dit "bravo Ben", ça a marché, ils m'ont regardé".