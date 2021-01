Balade à Toulon - De La Valentine aux Accates à Marseille - L'antenne de la Sainte-Baume

Avec Les Guides Sud Provence : visite de Toulon avec un guide-conférencier.

Cecyl Tarlier est le secrétaire général de l'Association des Guides-Conférenciers Sud-Provence, défendant et promouvant les visites guidées proposées par 43 professionnels tous titulaires de la carte de guide-conférencier. Et c'est une visite de Toulon qu'il nous propose ce matin, partant de la Place Louis Blanc vers la Porte d'Italie, le Boulevard de Strasbourg, la Place de la Liberté et nous menant à la Rue des Arts. Suivez le guide ! Et vous, dites-nous quels sont les lieux de Toulon que vous affectionnez ? Ceux dont vous connaissez ou aimeriez connaître l'histoire ? Partagez VOTRE Toulon à vous au 04 42 38 08 08.

à lire aussi Destination Provence : Toulon gourmand

à réécouter Toulon contemporain, de la Révolution à nos jours

Cecyl Tarlier et les participants à la visite guidée de Toulon, ici sur la Place de la Liberté - Cecyl Tarlier

Avec Marseille Autrement : balade de La Valentine aux Accates

Dans le 11ème arrondissement de Marseille les quartiers de La Valentine et des Accates méritent eux aussi qu'on s'y intéresse. Un riche patrimoine à découvrir : l'ancien parc de la Denise, la chapelle de la Salette sur la colline des Treize Vents, le vieux cimetière des Accates ou encore la brasserie Heineken. Marianne Ruelle, présidente de l'association Marseille Autrement a mené d'importantes recherches sur ces quartiers, qu'elle aura plaisir à partager avec vous lors de la prochaine balade du samedi 23 janvier et en avant-première dans "Destination Provence". Et vous : connaissez-vous ces deux quartiers de l'Est-marseillais ? Avez-vous déjà participé à une rando de "Marseille Autrement" ? Témoignez au 04 42 38 08 08.

L’Élément Air Rattaché de la Sainte-Baume

Quand vous regardez les crêtes de la Sainte-Baume, vous ne pouvez pas les manquer : la grosse boule blanche du radar du Pic de Bertagne, et non loin de là, une immense structure supportant des antennes. C'est cette station hertzienne construite dans les années 1970 à plus de 1000 mètres d'altitude que l'Adjudant-Chef Hervé nous fait découvrir : l'Elément Air Rattaché de la Sainte-Baume. Avez-vous déjà eu l'occasion d'approcher de près cette structure bétonnée lors de vos randonnées ? Racontez-nous au 04 42 38 08 08.

L'Élément Air Rattaché de la Sainte-Baume sous la neige - Base aérienne 701 – École de l’air

Bienvenue dans "Destination Provence" : du patrimoine, des balades, des visites, jusqu'à 11h sur France Bleu Provence.