Ce samedi de 10h à 11h sur France Bleu Provence, redécouvrons Marseille grâce à ses habitants et à une "baladrice" passionnée, et prenons des nouvelles de la faune et de la flore du Parc national de Port-Cros.

Balades Urbaines à Marseille - Griffe de sorcière, rat noir et grande nacre à Bagaud et Port-Cros

Image, son et compagnie : Balades urbaines à Marseille

La Canebière, Noailles... des endroits de Marseille que vous aimez fréquenter ? Dites-nous ce que vous aimez y retrouver, l'ambiance, la chaleur, le métissage, le patrimoine : appelez France Bleu Provence au 04 42 38 08 08 et dites-nous quel est vôtre Canebière et vôtre Noailles à vous. La Canebière et Noailles sont dans le très riche catalogue des "Balades Urbaines" de Bénédicte Sire, comédienne et réalisatrice de documentaires qui s'est passionnée pour les habitants de Marseille : leurs récits racontent d'une manière ou d'une autre l'histoire de la ville. Bénédicte Sire est notre première invitée.

Le rat noir et la griffe de sorcière : les deux fléaux de l'Île de Bagaud

Dans la deuxième demi-heure de "Destination Provence", nous allons prendre le large et nous intéresser à la faune et la flore de l'île de Bagaud, juste à côté de Port-Cros, un îlot protégé des humains mais pas du rat noir qui pullule, ni de la griffe de sorcière, qui à eux deux font des ravages et déstabilisent les espèces endémiques. Le point sur le programme de restauration écologique de la réserve intégrale de l'île de Bagaud avec la botaniste Annie Aboucaya.

Le retour de la grande nacre à Port-Cros

En revanche, et c'est une excellente nouvelle : la grande nacre est de retour à Port-Cros ! Ce magnifique coquillage, le plus grand de Méditerranée, avait totalement disparu depuis quelques années. Huit individus de grande nacre viennent d'être localisées comme va nous le dire Sandrine Ruitton, membre du Conseil Scientifique du Parc national de Port-Cros. Et vous : connaissez-vous le Parc national de Port-Cros ? Y êtes-vous déjà allé et qu'avez-vous aimé y découvrir ? Appelez-nous au 04 42 38 08 08.