Bassin d'Arcachon : La cabane tchanquée aux volets rouges bénéficiera de l'argent du Loto du Patrimoine 2023

La cabane tchanquée aux volets rouges sur l'Ile aux Oiseaux est sur le point de s'effondrer. Elle doit être démolie et reconstruite à l'identique. L'Etat, la Région et la mairie de la Teste vont financer une partie des travaux, on vous en parlait récemment sur France Bleu Gironde. On apprend ce lundi que l'argent récolté lors du Loto du Patrimoine 2023 servira aussi à cette reconstruction. Une fois reconstruite à l'identique, la cabane servira d'outil pédagogique pour parler patrimoine et environnement.

Les montants seront connus en fin d'année

Le lieu emblématique a en effet été retenu parmi les 100 sites départementaux lauréats de l'édition 2023. Le principe reste le même pour la sixième édition : la Française des Jeux va mettre des jeux en vente, dont les bénéfices seront dévoilés en fin d'année, et partagés entre ces projets de rénovation à travers le pays.