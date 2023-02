Beines, un joli petit village du Chablisien

Par sa superficie Beines est le 2ième village viticole du Chablisien.

L'église Notre Dame

L’église Notre Dame de Beines est une église qui date des 13e et 14e siècles. Sa caractéristique est son clocher massif et ses puissants contreforts.

Eglise Notre Dame de Beines © Radio France - Karine Decalf

Eglise Notre Dame de Beines © Radio France - Karine Decalf

Aujourd’hui , elle fait l’objet de restauration.

Le Domaine Louis Moreau

Le domaine Louis Moreau est né d'une passion familiale pour les grands vins.

Louis Moreau, "Domaine Louis Moreau" Beines © Radio France - Karine Decalf

Aujourd'hui, propriétaire de cinq grands crus dont un monopole, le domaine travaille de nombreuses parcelles sur les appellations Petit Chablis, Chablis et Chablis 1er Cru dans le plus grand respect de l'environnement.

Domaine Louis Moreau, Beines © Radio France - Karine Decalf

Le plus prestigieux de ses vins est le monopole Chablis Grand Cru Clos des Hospices dans les Clos dont l'acquisition familiale remonte à 1904.

Le Musée de la vigne et du tire-bouchon

Situé au Domaine Alain Geoffroy, le « Musée de la vigne et du tire-bouchon » , à travers ses 8 salles, vous dévoile la collection privée d’Alain Geoffroy composée de plus de 9000 objets : tire-bouchons, outils anciens et objets rares liés au travail de la vigne et du vin.

Nathalie Geoffroy, Domaine Geoffroy, Beines © Radio France - Karine Decalf

Le musée de la vigne et du tire-bouchon, Beines © Radio France - Karine Decalf

À l’issue de la visite de cette collection unique en France, le Domaine vous propose une dégustation de ses Chablis.

Le lac de Beines

Ce lac artificiel a été créé en 1978 pour lutter contre les gelées par un système d'aspersion d'eau sur les vignes.

Le lac de Beines © Radio France - Karine Decalf

Ce réservoir artificiel s'étend sur 15 hectares le long de la route d'Auxerre à Chablis et présente une capacité de 450 000 m3. L'eau ainsi retenue peut en très peu de temps être envoyée dans plus de 40 km de tuyauterie et arroser près d'une centaine d'hectares de vignes, en les maintenant à une température avoisinant 0°c et en créant une pellicule de glace sur les ceps et leurs bourgeons.

"Le relais de Chablis"

Le Relais de Chablis est un établissement familial situé sur la route des vins (ancienne Nationale 7).

Martine Bara "Le relais de Chablis" à beines © Radio France - Karine Decalf

Une ambiance chaleureuse et des plats traditionnels faits maison réalisés avec des produits frais comme des œufs en meurette, du bœuf bourguignon, du jambon au Chablis ou encore du jambon persillé.

Le relais de Chablis, Beines © Radio France - Karine Decalf

Vous y trouverez également des pizzas et des burgers

