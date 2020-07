Belfort : découvrez ces Lions qui font l'Histoire de la ville

"Lion !" Le cri d'un petit garçon, pointant du doigt une sculpture de lion sur la Place d'Armes, va s'entendre souvent pendant les deux heures de parcours. Il participe, avec une quinzaine d'autres personnes, à la visite "sur la trace des lions de Belfort".

Objectif : débusquer la centaine de lions répartis dans la ville, et en apprendre plus sur l'histoire de Belfort. Le parcours se veut ludique : si les participants ne crient pas "lion !" au guide lorsqu'ils en trouvent un, on ne s'arrête pas ! "Bon, dans les faits, si le groupe est sympa, on s'arrête, on les regarde, et on leur dit 'vous n'avez pas oublié quelque chose là?' précise en souriant Cécile Riguenback, guide conférencière pour la ville.

A Belfort, le lion se cache dans les détails © Radio France - Clara Echarri

Elle anime cette visite depuis cinq ans, et connait une multitude d'anecdotes sur les lions. Saviez-vous par exemple que le lion de Bartholdi n'est pas le premier lion de Belfort ?

"Il y en a eu un autre, qui se trouve au niveau de la devanture de l'Estaminet. Avant, la boutique s'appelait 'Chez Perello'. Monsieur Perello a remarqué que les habitants en avaient assez d'attendre ce lion (de Bartholdi).

Il a donc pris les devants, et il a commandé un petit lion, de la taille d'un chien qu'il a fait installer sur sa devanture. Il a fait passer un mot dans la presse, en disant 'venez voir le premier lion de Belfort'. Evidemment, ça a marché du feu de Dieu. Et comme il était un marchant de victuailles, il a fait d'une pierre deux coups en faisant venir du monde".

Sculpture ancienne ou art moderne, le lion se trouve sous toutes les formes © Radio France - Clara Echarri

D'autres lions sont étroitement liés à la gastronomie : ici, une boutique qui avait créé un lion en chocolat de 200 kilos, là, l'emplacement d'une brasserie qui vendait "de la bière au lion" : "C'était la brasserie Wagner, et ils avaient le monopole de la bière à Belfort" explique la guide.

Rue des Capucins, le lion marque l'ancien emplacement de la brasserie Wagner © Radio France - Clara Echarri

Les visites sont prévues le 28 juillet, 11 août et 18 août prochains.

à lire aussi Le Lion et la Citadelle de Belfort dans l'émission de France 3, Le monument préféré des Français