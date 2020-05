Berlioz: un compositeur de génie, mais pas seulement...

Hector Berlioz, né le 11 décembre 1803 à la Côte St André est un éminent compositeur qui fait partie de notre patrimoine.

Berlioz, c'est la rock-star du XIXème siècle

Connu pour avoir bousculé les codes de l'écriture de la musique classique, Berlioz est l'inventeur de la musique dite "à programme". N'ayant pas hésité à introduire de nouveaux instruments dans ses compositions (comme le saxophone, invention de son ami Adoph Sax), il a aussi créé des œuvres puissantes et riches de sonorités. On lui doit la célèbre « Symphonie Fantastique », mais également l’opéra « Les Troyens », un « Roméo et Juliette » original ou encore « La Damnation de Faust ».

Berlioz, c'était bien plus qu'un compositeur

Berlioz a aussi été l’un des plus grands chefs d’orchestre du 19ème siècle en plus d’être critique musical. Et puis, on le sait moins, il a été écrivain.

Grand voyageur, dauphinois de souche mais parisien (voire européen) de cœur, curieux, drôle, novateur mais incompris des siens, ami proche de Franz Liszt, éternel déçu en amour, Hector Berlioz est un personnage qui fascine.

