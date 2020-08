Besse dans le Puy de Dôme, Petite Cité de caractère® d'Auvergne

Cité commerçante de montagne, Besse et saint-Anastaise dans le Puy de Dôme, est une cité médiévale et renaissance bâtie en pierre volcanique. Elle est parfois surnommée la capitale de la Montagne.

Situation géographique

Besse et Saint-Anastaise est située à 1000 mètres d'altitude sur une zone de plateaux, entre la plaine et la montagne. Les volcans sont partout, dans les paysages, les lacs de cratères et la pierre locale qui a servi pour l'édification des maisons. Cette pierre volcanique donne tout son charme à la cité.

Le Manoir Sainte Marie des Remparts à Besse © Radio France - Valérie Pocheveux

Histoire

Construite au XIIe siècle, l’église Saint-André est le plus ancien bâtiment recensé dans le cœur historique.

Lieu de transaction, Besse se développe rapidement dès le Moyen-Âge particulièrement grâce à l'artisanat du Saint-Nectaire (fromage local).

Église Saint-André de Besse et Saint-Anastaise dans le Puy de Dôme © Radio France - Valérie Pocheveux

La porte du mèze, la porte de la montagne, la seule porte bâtie dans le rempart © Radio France - Valérie Pocheveux

À ne pas manquer

Entrer par le beffroi, la porte du mèze, la porte de la montagne. C'est la seule porte bâtie dans le rempart et présente un très bel exemple d'architecture militaire.

Flâner dans les rues commerçantes avec les boutiques à l'architecture médiévale

La maison du boucher, maison bâtie au XVème siècle, a abrité une boucherie jusque dans les années 1980.

Château du XVéme siècle. Le château du Bailli était la résidence du représentant des seigneurs de La Tour-d'Auvergne, chargé de collecter l'impôt, de faire respecter la justice.

le jardin clos d'inspiration médiévale

Les hôtels luxueux qui se sont construits au XXème siècle comme l'hôtel de la Providence et de la Poste qui accueillait autrefois la famille Michelin

La maison du boucher, maison bâtie au XVème siècle a abrité une boucherie jusque dans les années 1980. © Radio France - Valérie Pocheveux

Besse, ville commerçante avec de belles boutiques © Radio France - Valérie Pocheveux

Rendez-vous incontournable: le marché traditionnel le lundi matin

Marché très animé avec un large choix de produits du terroir, avec une belle place aux fromages et charcuteries. Il se tient, chaque lundi matin de 7h à 13h, sur les places de la cité médiévale et dans la rue des Ecoles et rue de l'Abbé Blot.

Besse et Saint-Anastaise, cité commerçante de montagne © Radio France - Valérie Pocheveux

Découvrir Besse et Saint-Anastaise

Un sentier d'interprétation composé de 14 panneaux vous permet de découvrir les principaux édifices et points d'intérêts de la cité. Des visites guidées simples ,thématiques ou non, ou encore théâtralisées sont organisées notamment durant la période estivale.

Besse et Saint-Anastaise est l'une des 28 Petites Cités de caractère® d'Auvergne

Ella a été labellisée Petite Cité de caractère® en décembre 2014.

Découvrez les Petites Cités de caractère®

Bureau de tourisme de Besse ,13 rue Notre-Dame, 63610 Besse. 04 73 79 52 84

Pour connaître toutes les activités touristiques à Besse, consultez le site Sancy.com

Site de la mairie de Besse

Hôtel de la Providence et de la Poste, construit au XIXè siècle © Radio France - Valérie Pocheveux

Panneau explicatif: L' Hôtel de la Providence et de la Poste à Besse © Radio France - Valérie Pocheveux

Les Petites Cités de Caractère®, des chroniques d'Anne Soula et Arnaud Ranty