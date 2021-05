Bicentenaire de la mort de Napoléon : quand Pontivy s'appelait Napoléonville

En ce 200e anniversaire de la mort de Napoléon, retour sur l'histoire de Pontivy (Morbihan)... A l'époque Napoléonville !

Napoléon laisse toujours son empreinte en Bretagne, 200 ans après sa mort. Passionné de l'ère napoléonienne, Benoît Gouriou, médiateur culture à l'office de tourisme de Pontivy Communauté, évoque d'abord Pontivy... Ou Napoléonville, l'une des "deux villes impériales de l'ouest de la France", comme La Roche sur Yon.

L'empreinte de Napoléon dans le quartier impérial de Pontivy

A Pontivy, "ça se voit dans l'architecture de la ville avec un quartier impérial. Au centre de la place de Pontivy, on peut voir l'Eglise impériale, la préfecture, la maison du commandant de la place." L'office de tourisme propose depuis plusieurs années des visites classiques et costumées sur le thème.

L'empreinte de Napoléon : canal de Nantes à Brest, canalisation du Blavet... et Pontivy

Pontivy, ville impériale, un choix stratégique : "Napoléon, en choisissant cette ville, va pouvoir contrôler le Centre-Bretagne. De plus, les Anglais ont fait le blocus maritime des côtes pendant la période et donc Napoléon a lancé des travaux de canaux pour désenclaver ses arsenaux (notamment à Brest), et Pontivy avait l'avantage d'être pile entre Nantes et Brest."

Commémorer c'est se "remémorer ensemble" sans avoir une idolâtrie sur le personnage

"Il y avait une statue de Napoléon de prévue lors des premier et second Empire qui n'a jamais vu le jour. Il y a quelques années, la mairie a préféré ne pas la faire car Napoléon a sa légende dorée et sa légende noire." Alors oui, pour Benoît Gouriou, la commémoration du bicentenaire est importante : "Commémorer c'est se "remémorer ensemble" sans avoir une idolâtrie sur le personnage".